Vatikan’dan Meryem Ana’nın adını istismar eden mafyaya karşı düşünce kuruluşu hamlesi

Katolik Hristiyanlığın merkezi Vatikan’da Meryem Ana’nın imajını istismar ederek yasadışı faaliyetlerini örtbas eden İtalyan mafyası ve diğer organize suç örgütlerini engellemek amacıyla bir düşüncü kuruluşu kuruldu.

İtalyan mafyası bazı kutlama, tören ve ayinlerde sıklıkla Hz. İsa’nın annesi Meryem Ana’yı bir figür olarak kullanıyor.

Cuma günü Vatikan Papalık Marian Akademisi tarafından düzenlenen “Meryem Ana’yı Mafyadan Kurtarmak” başlıklı konferanstan sonra basına duyurulan kuruluşun Papa Francis’in emriyle faaliyete geçtiği bildirildi.

Papa Francis’in mesajının okunduğu konferansta, “Meryem Ana’nın kültürel ve dini mirasınının tüm saflığıyla korunması gerektiği ve suç örgütlerinin bu figürü kullanmasının doğru olmadığı” belirtildi.

Papa’nın mesajında ayrıca “Meryem Ana’ya adanan tüm gösteri ve ayinlerin Hz. İsa’nın ve İncil’in öğretilerine uyması gerektiği ve bu ayinleri düzenleyen kişilerin de yoksulları gözeten gerçek Hristiyanlar olması gerektiği” tarzında suç örgütlerini hedef alan ifadeler yer aldı.

Papa: Suç işleyenler gerçek Hristiyan olamaz, aforoz edildiler

Papa Francis, suç işleyen kim olursa olsun küfür içerisinde olduğunu belirterek, bu kişilerin gerçek Hristiyan olamayacağını söyledi. Papa’nın mesajında yer alan “mafya gibi çetelerle suç işleyen kişilerin dinden aforoz edildiği” ifadeleri de dikkat çekti.

İtalya’daki Katolik Kilisesi’nin II. Dünya Savaşı sonrası komünizm ile mücadele kapsamında mafya ile yakın ilişkide olduğu iddia edilmişti. Bazı Katolik rahipler suç örgütlerinin törenlerine katılmak istememesi ve mafyanın kiliseye bağışladığı paraları kabul etmemesi sebebiyle öldürülmüştü.

Euronews