Türkiye geri püskürtüldü – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye geçici olarak geri püskürtüldü. Herkes için ders

Cumartesi günü, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs’a yaptığı ziyaretten birkaç saat sonra, Türk “Oruç Reis” araştırma gemisinin, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik çıkarlar bölgesini, hızını iki katına çıkararak terk edip, Antalya limanına varması, uydudan da izlenebilmekteydi.

Bu uğursuz geminin Kıbrıs sularında bir aydan fazla bir süreliğine varlığı, tüm Doğu Akdeniz bölgesinde benzeri görülmemiş bir gerginliğe neden oldu ve bölgesel bir savaşa yol açabilirdi.

Erdoğan ve onun yarı suçlu çevresinin küstah ve kibirli böbürlenmesi, hükümet yanlısı Türk basınında “Osmanlı rönesansına” dair söylentilerin saçılması ve şovenist kendinden geçme durumunun ardından yaşanan bu sessizlik ve kişinin başını eğip, kuyruğunu kısarak geri çekilmesi akıl almaz bir tezat oluşturuyor.

Erdoğan’ın kararının, bir takım aşılmaz koşullara bağlı olduğu açıktır.

1939’da Fransız sosyalisti ve daha sonra işbirlikçi ve faşist yanlısı olan Marcel Dean. “Pourquoi mourir pour Dantzig?” (Danzig için neden ölelim?) başlıklı bir makale yayınladı.

Soru retorikti ve başından beri “uzaktaki” Polonya uğruna hiçbir Fransız’ın ölmemesi gerektiğini varsayıyordu.

Böylesine aşağılık, egoist ve hayatın birkaç ay sonra gösterdiği gibi, utanç verici ve zararlı bir yaklaşım, Çekoslovakya’nın Münih’te Chamberlain ve Mussolini ile birlikte serseri onbaşıya “başarıyla” teslim edilmesinden bu yana sadece bir yıl geçtiğinde, öyle görünmüyordu.

Dahası, “ileri görüşlü” ve “bilge” bir politika olarak görülmeyi hedefliyordu.

Günümüzde ise, görüldüğü gibi, Akdeniz’de aynı o onbaşının tavırlarıyla yeni bir eğitimsiz, kendinden emin ve kendini beğenmiş bir serseri ortaya çıktı ve “kokuşmuş ve ahlaksız” Avrupa’nın itiraz edemeyeceğini, seçim öncesi gündemle meşgul olan Amerika’nın da, özellikle herkes statükoyla karşı karşıya kaldığında, müdahale etmek istemeyeceğini ümit etmekteydi.

Ama neyse ki herkes için tam tersi oldu.

Avrupa sert ve birleşik tepki gösterdi.

1939’un gözden geçirilmiş retorik sorusu olan, “Yunanistan için neden ölelim?” sorusu ise öncelikle Yunanlılar için retorik değildir.

Hem Yunanistan hem de Kıbrıs, sorunlara medeni ve barışçıl bir çözümden yana kalırken, yine de Temmuz ayında Avrupalı ​​müttefikleri için şüpheye mahal bırakmayacak bir şekilde, dolaylı olarak Türklere, Rumların şaka yapmadığını, Rumların sonuna kadar savaşacaklarını ve herhangi bir Türk saldırganlığına müsamaha göstermeyeceklerini açıkladılar.

Dahası, Yunanlılar hiç de ölmek niyetinde olmayıp, Yunanistan’ın kara, deniz veya hava alanını işgal etmeye çalışacak herhangi bir istilacıyı cehennemin dibine göndermeye hazırlar.

Durumun ciddiyetini gören Yunanistan’ın Avrupalı ​​müttefikleri de kendilerine “Yunanistan için neden ölelim?” sorusunu sordular.

Elbette ölmeye hiç gerek yoktu, kimsenin fedakârlık yapması gerekmiyordu, ortak tehlikeyi ortak bir tehlike olarak adlandırmak, ortak kötülüğü ortak bir kötülük olarak algılamak için “sadece” ayık düşünce, yeterlilik ve dürüstlük gerekiyordu.

Temmuz ayından itibaren, Türklerin genel olarak bölge, özellikle de Yunanistan ve Kıbrıs’a karşı artan küstahlığı, Avrupa’dan Arap ülkelerine, Ermenistan’dan İsrail’e herkes için mide bulantısına neden oldu.

Ancak tüm sorumluluğu alacak birinin olması gerekiyordu.

Paris, misyonunu onuruyla yerine getirdi ve bir ay içinde o kadar sağlam bir konsolidasyon ve seferberlik düzenledi ki, Türklere, başlarına gelecekten kaçınmak için geri çekilmekten başka seçenek kalmadı.

İlk olarak, Başkan Macron, bölgede bir Fransız askeri varlığına ihtiyaç olduğunu açıkladı ve Türkiye’yi gerginliği kışkırtmakla suçladı.

Bunlar boş sözler değildi, söylenenler pratik adımlarla pekiştirildi.

“Rafale” avcı uçakları ve “La Fayette” firkateyni birkaç gün sonra bölgedeydi ve “Charles de Gaulle” uçak gemisinin “yolda” olduğu bilgisi yayıldı.

Daha sonra, Fransız Dışişleri ve Savunma Bakanları Jean-Yves Le Drian ve Florence Parley, ortak Avrupa çıkarlarını ve uluslararası düzeni korumak için uygun gücün ve bu gücü kullanmak için iradenin var olduğunu belirten açıklamalar yaptılar.

Bu sözler, yoğun uluslararası askeri tatbikatlarla güçlendirildi.

Dahası, Yunanlılar ve Fransızlar milyarlarca dolarlık bir askeri anlaşma imzaladılar ve Yunanistan yakında 18 Rafale çok işlevli savaş uçağı ve dört son teknolojili fırkateyn alacak.

O zamana kadar Yunanistan ve Türkiye’nin hava ve deniz kuvvetlerinin karşılaştırılması Türkiye lehine belirli bir “artı” ile kabul edilebilirken, bu alımlarla, hem nicelik, hem de özellikle nitelik açısından Yunanistan belli bir avantaj elde etmektedir.

Bu adımlar, Avrupalı ​​müttefiklere, durumun ve niyetlerin çok daha ciddi olduğunu ve açıklamaların zamanının bittiğini ve Macron’un Pax Mediterranea fikrinin soyut olmayıp, günün zorunluluğu olduğunu gösterdi.

Bu zamana kadar olan tüm çekinceler Korsika’da bir kenara bırakıldı ve Portekiz, İspanya, İtalya, Fransa, Malta, Yunanistan ve Kıbrıs liderleriyle MED7 ortak bir konuma geldi.

Türkiye, kendisine ait olmayan deniz bölgelerinden koşulsuz olarak çekilmediği durumunda, Erdoğan’ın Türkiye’si 24-25 Eylül’de AB Dışişleri Bakanları toplantısında ağır yaptırımlarla karşılaşacaktır.

Avrupalıların yanı sıra Arap ülkeleri, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bölgede barışın sağlanmasına katkısı büyüktü.

Akdeniz’deki olaylar, BAE ve İsrail arasındaki tarihi uzlaşma sürecinin başarısıyla aynı zamana denk geldi.

Ayrıca BAE savaş uçaklarının Yunan hava sahasını Türk saldırganlığından korumak için Girit’e varacağını ve Mısır ile ortak deniz tatbikatlarının Yunanistan’ın Türkiye’yi kontrol altına alması için önemli bir adım olacağını kim düşünebilirdi?

Türkiye’nin küstahlığı, Kuzey Atlantik İttifakı’nın birliğine ve bu ittifaktaki ABD liderliğine yönelik bir meydan okumadır ve Washington bu meydan okumayı gerektiği gibi kabul etti.

Washington’dan iki adım geldi.

Birincisi, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesinde önemli bir ABD ortağı olduğu ve Kıbrıs’ta ortak bir CYCLOPS bölgesel güvenlik eğitim merkezinin kurulduğu duyuruldu.

Buna paralel olarak, Amerika’nın önde gelen basınında, Girit adasından Basra Körfezi’ne kadar Amerika’nın varlığının garanti altında olup, İncirlik ve Türkler olmadan da yapamayacağı bir şey yokken, İncirlik askeri üssüne ve Türklere neden ihtiyacı olduğu konusunu sorgulayan yazılar yayınlandı.

Mike Pompeo’nun Lefkoşa’ya yaptığı kısa ziyaret ise, belirleyici nihai faktör oldu ve Erdoğan’a hiç şansı olmadığını, geri çekilmenin, ahlaki ve siyasi bir felaketten kaçınmayı sağlayacak en iyi çıkış yolu olduğunu gösterdi.

Amerika dengeyi korudu ve bu, Türkiye’nin marjinal küstahlığını yasaklayan, NATO’nun üzerine kurulduğu medeniyeti ve değerleri yeniden teyit etme temeli üzerinde kurulu bir dengedir.

Herkes için bir ders.

Kuşkusuz, Türkiye geçici olarak geri püskürtüldü, Ankara 25 Eylül’e kadar, Avrupa Birliği’ndeki mide bulantısını derinleştirecek herhangi bir adım atmayacaktır.

Erdoğan artık “Müslümanların, Avrupalıların baskısı altında olduğu” konusunu artık işleyemeyecektir, çünkü Araplar ona kimin Müslüman olup kimin olmadığını, kimin İslam’ın gerçek düşmanı olduğunu, neyin “helal”, neyin “haram” olduğunu anlaşılır bir şekilde açıklayacaklardır.

Ancak 26 Eylül’den sonra, yeni bir Türk saldırganlığını beklemek zorundayız, Erdoğan yeni bir karma adilik salmadan duramaz.

Ermenistan, Türkiye’nin neo-Osmanlı özlemlerine karşı çıkan Yunanistan ve Kıbrıs’a koşulsuz siyasi desteğini ilk ifade edenlerden biriydi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Pazar günü Kahire’de Erivan’ın Mısır’a desteğini ifade etti.

Bakü de “yön tayini” yapmakta olup, Aliyev, Ermenistan-Yunanistan-Kıbrıs üçgeninin faaliyetleri nedeniyle Yunanistan büyükelçisine “öfkesini” dile getirdi.

Ermenistan-ABD stratejik diyalogunun yeni aşaması ise Pazartesi günü başlıyor.

Ermenistan’ın adımları gayet doğal olup, durumun mantığından yola çıkarak ve milli güvenliğimizin yararınadır.

Lakin görüldüğü gibi herkes için olan Akdeniz derslerini de hesaba katmak gerekir.

Bu dersler ise çok basittir.

Birincisi, güvenlik genel olup, herhangi bir neo-emperyal küstahlık istisnasız herkes için bir meydan okumadır, bu nedenle bu meydan okumayı, güç konumundan başlayıp, doğrudan güç kullanma da dâhil olmak üzere yeterli bir genel yanıt izlemelidir.

İkincisi ise, güç, irade ve diplomasi, uygun şekilde birleştirildiğinde, herhangi bir otoriter serseriyi hizaya getirme yeteneğine sahiptir, sadece bu duruma kadar her şeyi gerektiği gibi anmak ve başkalarının gelecekteki trajedisi pahasına, elde edeceği yararın umuduyla ikiyüzlü olmamak gerekir.

Üçüncüsü, transatlantik ittifakının alternatifinin olmamasının da ötesinde, özellikle Orta Doğu’da büyük ama henüz keşfedilmemiş bir potansiyel olduğu ve Türkiye’nin ise hiç de “yeri doldurulamaz” olmadığıdır.

Dördüncüsü ise, Ermenistan’ın her yönden egemen, proaktif siyasi rotası en iyisidir ve avantajları henüz keşfedilmemiştir, çalışmalıyız, Ermenistan tarihin doğru tarafındadır.

Ancak görünen o ki, asıl hengâmeler henüz önümüzdedir.

Ruben MEHRABYAN

Ermenistan Kamu Radyosu