Vatikan: Yüz Yüze İbadetler ‘Gerekli ve Acil’

Vatikan, koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin izin vermesi durumunda, yüz yüze kilise hizmetlerine geri dönülmesinin ‘gerekli ve acil’ olduğunu vurguladı.

Kardinal Robert Sarah

Kardinal Robert Sarah, episkoposlar konferansına gönderdiği mektupta, online ibadetlerin yararı olsa bile, gerçeğin yerini dolduramayacağını söyleyerek, ‘‘Kiliselerdeki imanlıların fiziksel varlığı önemli, vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz’’ ifadesinde bulundu.

Bazı rahipler kiliselerin kapatılmasının dini özgürlükleri ihlal ettiğini savunsa da Papa Françesko tedbirlere bağlı kaldı. Vatikan’da halka açık tüm kilise hizmetleri durduruldu, İtalya salgınla mücadele ederken sabah ayinleri canlı yayınlandı ve hatta önlemleri dikkate almayan rahipler uyarıldı.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın Kardinal Sarah’ın Episkoposlar konferansına gönderdiği mektubu onayladığı belirtildi. Papa Françesko, hükümet yetkililerinin halk sağlığından sorumlu olduğunu söyleyerek Katolik inanlılarını koronavirüs tedbirlerine bağlı kalmaya çağırdı.

Bu hafta Papa Françesko ilk kez maske takarken ve el dezenfektanı kullanırken görüldü. Geçtiğimiz haftalarda halka açık toplantılara yeniden başlayan Papa, az sayıda inanlının katıldığı ayini gerçekleştirdi. (PremierChristian)

https://haber.sat7turk.com/vatikan-yuz-yuze-ibadetlerin-yeniden-baslatilmasinin-onemini-vurguladi/