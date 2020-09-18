Tonoyan: Azerbaycan tarafından Kızılhaç Komitesi’nin Ermeni esire ziyaretinin engellenmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan Ermenistan’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin heyet başkanıyla görüşme sırasında Azerbaycan’da esir olarak bulunan Ermeni asker Gurgen Alaverdyan’ın durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Özellikle Davit Tonoyan Uluslararası Kızılhaç komitesinin Ermeni esir Alaverdyan’ı ziyaret etme konusunda Azerbaycan tarafından engeller oluşturmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Ermenistan Savunma Bakanı aynı zamanda Azerbaycan medyasında Ermeni asker Gurgen Alaverdyan’ın katılımıyla çekilen videoları ve onların içeriğiyle ilgili endişelerini paylaştı.

Davit Tonoyan Ermenistan’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin heyet başkanına Azerbaycan’da esir olarak bulunan Ermeni askerler ve sivillerin haklarını savunmak için çabalardan dolayı teşekkür etti.

Ermenistan’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin heyet başkanı Ermeni esirlerle ilgili yapılması öngörülen süreçleri sağlamak açısından gereken adımlar attıklarını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI