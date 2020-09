”SENİN İÇİN BEYRUT”

HYETERT – Hamazkayin Batı Amerika ofisi ve bir grup sanatçının katılımı ile Beyrut’ta yaşayan Ermeniler yararına yeni bir yardım girişim tertip edildi.

Modern internet erişiminin sağladığı tüm olanaklar kullanılarak düzenlenecek bu çevrimiçi Konser ile Lübnanlı Ermeniler ve Hamazkayin’in büyük ailesi bir araya gelecek.

Cumartesi günü farklı platformlarda canlı olarak yayımlanacak konserin Türkiye saati ile yayına başlama saati sabah 05.00. http://horizonarmtv.com/ , https://yerkirmedia.am/en/, https: / /www.facebook.com/hamazkayinhartag/ ile Hamazkayin Hartag Youtube kanalından ve Asbarez Facebook sayfasından izlenebilir.

Dünyanın farklı köşelerinden, tanınmış, sevilen Ermeni şarkıcılar, müzisyenler ve sanatçılar; Ara Malikian, Serouj Kradjian, Sibil, Andre, Ara Gevorgyan, Sebu Simonian, Jivan Gasparian, Jivan Gasparian Jr., Harout Pamboukjian, Rosy Armen, Eileen Khachadourian, Ermonia, Misha, Voice of Artsakh, Essai Altounian, Emma Petrosyan and Aramo, Emmy, Angela Amirian, The Beautified Project, Collegio Armenio Vincente Lopez Korosu, Garo Paylan, Gagik Gasparyan, Arsinee Khanjian – Atom Egoyan, Hovik Keuchkerian, Vigen Stepanyan ve Vahe Berberian.

Konserin temel amacı sadece yaşanan felaketten kurtulma sürecini maddi olarak desteklemek değil, aynı zamanda fiziksel ve maddi kayıplar karşısında yurttaşlarımıza, ilham almaları ve yeniden ilham vermeleri için yeni bir ivme ve iyimserlik kazandırmaktır. Bu iyimserlik, yıkımdan sonra kendini yeniden inşa etme ve yeniden keşfetme içgüdüsü ve davranışı, Ermeni ulusunun kaderinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Lübnanlı Ermenilerin bir kez daha kendi ayakları üzerinde durabilmelerine katkı sağlamak için Hamazkayin websitesinden veya 818-514-1069 No’lu telefon numarasından bağış yapabiliriz.