San Francisco’da nefret eylemi sonucunda Ermeni Merkezi yakıldı

ABD’nin San Francisco şehrinde Surp Grigor Lusavoriç Ermeni kilisesinin yanında bulunan Ermeni Merkezi kimliği tespit edilemeyen şahıslar tarafından gece saat 04:00 sularında ateşe verildi ve yakıldı.

İtfaiye ekipleri derhal devreye girse bile bina yangından dolayı büyük hasarlara uğradı.

Ermeni ‘Asbarez’ ajansının aktardığı bilgilere göre Ermeni Merkezinde ‘Vaspurakan’ salonu ve farklı derneklerin ofisleri yer alıyordu.

San Francisco Ermeni toplumunun önde gelen isimleri polis ile birlikte bu nefret eylemi gerçekleştirenlerin kim olduğunu öğrenmek açısından kararlıdırlar.

Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında Azerbaycan ve Türkiye yanlısı gruplar San Francisco’da bulunan Gruzyan-Zakaryan-Vaspurakan Milli okuluna ve yanında bulunan merkezine saldırmıştı. Onlar duvarların üzerinde hakaretler yazıp Azerbaycan bayrağının renklerini boyadılar.

ERMENİ HABER AJANSI