Masis Üşenmez Le Herisson #Paris2020 Ödülünü kazandı

HYETERT – Fransa’da yaşayan İstanbullu Ermeni fotoğrafçı Masis Üşenmez, Le Herisson’un Paris 2020 fotoğraf yarışmasında Ödülü’nün amatör kategoride sahibi oldu. Yarışmaya bu yıl 35 ülkeden toplam 122 amatör ve 182 profesyonel eser katıldı.

‘Kırkpınar Hatıraları’ adını verdiği ve bu haberde de kullanılan görsel ile Masis Üşenmez bu ödüle layık görüldü.

Ödül alan eserler, 4-18 Kasım tarihleri arasında, Paris le Marais’deki Collectif du Herisson Sanat Galerisinde sergilecek.

Bu yılın Collectif du Herisson yarışması hakkında detaylı bilgi ve kazanan eserleri görmek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Bu haberi ve haklı sevincini takipçileri ile twitter hesabı üzerinden duyuran Üşenmez, Kasım ayında Paris’te fotoğraf galerilerinde ilk kişisel sergisinin de açılacağını müjdeledi. Kırkpınar Hatıraları adını verdiği serinin devamı ve diğer güzel işlerini görmek için istagram hesabını takip edebilirsiniz.

Çok güzel bir haberim var. Le Herisson'ın düzenlediği fotoğraf yarışmasında "Kırkpınar memories" fotoğraf serim ile büyük ödülü kazandım. Kasım ayında Paris'deki fotoğraf galerilerinde ilk kişisel sergim açılacak. https://t.co/NxGlWLxNAU pic.twitter.com/65ZPSc1h82 — Masis Üşenmez (@masisus) September 13, 2020

Masis Üşenmez, 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi’nden fotoğrafçılık dalında lisans derecesi ile mezun olmuştur. Dünya çapındaki fotoğraf yarışmalarında birçok kategoride onur ve ödüllerin sahibidir.