Hükümet, kumar oynama koşullarını sıkılaştırıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Kumar okullardan ve hastanelerden, kültürel ve idari binalardan uzak olmalıdır.

Bugünkü EC Hükümeti oturumunda, hükümet piyangoların, toplayıcıların, bahis bürolarının çalışma koşullarını onayladı.

Özellikle eğitim, tarih ve kültür merkezlerinden, devlet ve yerel özyönetim organlarının idari binalarından, hastanelerden ne kadar uzakta olmaları gerektiği.

EC Maliye Bakanı Atom Cancuğazyan’ın hükümetin oturumunda belirttiği gibi, belirlenen kurallara uymayan tüm kuruluşlar faaliyetlerinden vazgeçmek zorunda kalacak.

Cancuğazyan, “Bu kararla bir yandan bu faaliyeti organize etmenin, diğer yandan kumara çekilme tehlikesini azaltmanın mümkün olmasını bekliyoruz” Dedi.

Karara göre ikramiyeli oyunlar sadece kapalı alanlarda düzenlenebiliyor.

Her idari bölgede, eğitim, tarih ve kültür merkezlerinden, devletin idari binalarından ve yerel özyönetim organlarından, hastanelerden düz bir çizgide en az 150 metre olmalıdır.

Kotayk bölgesi Abovyan ve Tsağkadzor idari merkezlerinde, Geğarkunik bölgesinin Gavar ve San kasabalarında, Ararat, Armavir, Aragatsotn, Lori ve Shirak bölgelerinde kazanan maçlar söz konusu merkezlere düz bir çizgi üzerinde en az 100 metre uzaklıkta olmalıdır.

Yeğegnadzor ve Jermuk, Vayots Dzor bölgesi, Kapan ve Meğri, Syunik bölgesi, Berd, Tavush bölgesinde yukarıda belirtilen kurumlardan düz bir hatta en az 50 metre kazanan oyunlar düzenlenebilmektedir.

Maliye Bakanı “Bölgenin dışında, bir vakada 21, başka bir durumda 18 yaş sınırlaması getirildi. Alanın büyüklüğü, kimlik belgeleriyle giriş hakkı meseleleri halledildi, bunlarla ilgili mahkeme kararları olup olmadığı, bu kişilerin kumarhane faaliyetlerinde bulunan alanlara girişini yasaklıyor” dedi.

Bu hükümet kararı 1 Kasım 2020’de yürürlüğe girecek.

Ermenistan Kamu Radyosu