Ermeni Krisp uygulaması Forbes dergisinin en başarılı 20 Stratup listesine dahil oldu

Ermenistan’daki ‘Krisp’ şirketi kendi uygulamasıyla 19 tane başka şirketlerle birlikte The Forbes Cloud 100 Rising Stars Startup listesine dahil edildi. Listeye dahil olan şirketlerin ileride Cloud şirketi olma potansyeli var.

Seçilen şirketler, hem kaydettikleri sonuçlar, elde ettikleri otorite ve pazarda mevcut olan potansyelleri sayesinde seçildiler.

Daha önce Forbes ‘Krisp’ Ermeni şirketinin 2020 yılında yapay zekâ alanında gelecek vaadeden 50 şirketlerin içine dahil etmişti.

Ağustos ayında ‘Krisp’ şirkete 5 milyon dolar yatırım yapıldığını açıklandı. Sadece bir yıl içinde sıfırdan 600 korporatif abone elde eden ‘Krisp’ yıllık cirosunu sıfırdan 4 milyon dolara ulaştırdı.

Krisp uygulaması Skype veya Slack uygulamalarında görüşme sırasında etreftaki gürültüyü engellemek için kullanılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/18/Ermeni-Krisp-uygulaması-Forbes-dergisi/192884