Erivan’da yeni bir AB TUMO mühendislik ve uygulamalı bilimler kompleksi inşa edilecek – Ermenistan Kamu Radyosu

Erivan’da yeni bir AB TUMO mühendislik ve uygulamalı bilimler kompleksi inşa edilecek

Devletin desteğiyle, AB hibe programı kapsamında Erivan’da bir AB TUMO mühendislik-uygulamalı bilimler kompleksi kurulacak. Bu konuda EC Eğitim ve Bilim Bakanlığı’ndan bilgilendirildi.

Yeni kompleksin kurulması, Aralık 2018’de Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından imzalanan “Ermenistan’da Ermenistan’da İnovasyon için AB” girişimi olarak öngörülüyor. Özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitimi geliştirmek.

Yeni bir TUMO Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler kompleksi inşa etmek için EC Hükümeti, Simonyan Eğitim Vakfı’na bugünkü oturumda yer ayırdı. Raportör Eğitim ve Bilim Bakanı Arayik Harutyunyan, yeni kompleksin inşaatının 2021’de başlayacağını ve iki yıl içinde tamamlanacağını kaydetti.

Proje kapsamında TUMO merkezinin yanında STEM araştırma laboratuvarları başta olmak üzere eğitim, araştırma ve ticari altyapıyı içerecek yaklaşık 15.000 m2 alana sahip bir bina inşa edilecek. Bu, Tumo programının mantıksal bir devamı olacak ve üniversitelerde okuyan öğrencilerin, genç profesyonellerin 18 yaşından sonra STEM – bilim, teknoloji, mühendislik – matematik becerileri edinmelerini sağlayacaktır.

Yetişkin programcılar için bir okul olan Tumo-Labs bileşeni, yaşına bakılmaksızın herkesin yüksek teknoloji alanında yeniden eğitim almasına ve BT alanında bir iş bulmasına olanak tanıyan bir okul oluşturulacak. Aynı zamanda yeni kompleks, yeni Enformatik Fakültesi, Uygulamalı Matematik Fakültesi, Ermenistan’daki Fransız Üniversitesi, bir başlangıç ​​merkezi, bir ofis, bir konferans merkezi ve merkezin uzun vadeli finansal istikrarını sağlamak için bir ticari alan olacak. Bakan ayrıca, programın uygulanmasının, üniversiteler arası işbirliğinin etkinleştirilmesini, üniversitelerde araştırma programlarının artırılmasını öngören yüksek öğretim alanında Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından benimsenen stratejiye uygun olduğunu bildirdi. Yaklaşık 15.000 m2 alana sahip arsa, hayırsever “Epigy Labs Am” LLC’nin izni ile sağlanmıştır ․ Şirkete ait gayrimenkulün bir kısmı, sadece AB TUMO mühendislik-uygulamalı bilimler kompleksini inşa etme hakkına sahipti.

Ermenistan Kamu Radyosu