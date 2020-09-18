Bir günde 239 yeni vaka. Ermenistan’da koronavirüs bulaşanların sayısı 46.910 oldu – Ermenistan Kamu Radyosu

Bir günde 239 yeni vaka. Ermenistan’da koronavirüs bulaşanların sayısı 46.910 oldu

Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi geçtiğimiz gün Ermenistan’da koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili verileri yayınladı.

Ermenistan’da koronavirüs bulaşanların sayısı son bir günde 239 kişi artarak 46.910 oldu. Bilgiler Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Merkeze göre şu anda 3330 kişi tedavi görüyor, 255 927 test yapıldı, enfekte olanların 42369’u iyileşti. 926 ölüm kaydedildi (+1). Koronavirüs enfeksiyonu ancak diğer nedenlerden ölenlerin sayısı 2 ila 285 arttı.

Ermenistan Kamu Radyosu