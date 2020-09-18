BİLGİSAYAR BAĞIŞ DUYURUSU

Bilindiği üzere 2 Eylül 2020 tarihinde Patrikliğimiz bünyesinde, cemaatimizin ihtiyaç sahibi öğrencileri için bilgisayar bağışı çalışması başlatılmış olduğunu duyurmuştuk.

Cemaatimize ait okullardan tarafımıza ulaşmış olan ihtiyaç 219 adet bilgisayar doğrultusundaydı. Bu amaç için toplanan bağışlardan elde edilen 178 adet bilgisayar, bugün, 18 Eylül 2020, Cuma itibarı ile okullarımıza ulaştırılmıştır. Ancak, henüz 41 adet bilgisayara olan ihtiyaç devam etmektedir.

Öğrencilere ulaştırılan bilgisayarların teknik özellikleri ise şu şekildedir: (INTEL I3.3Gen 8 GB RAM 500 GB HD 19.5″ Monitörlü Masa Üstü Bilgisayarı + Speaker + Kamera + USB Wifi).

Bu kapsamda yeni bir bilgisayar satın alarak Patrikliğimize iletebileceğiniz gibi, satın alınabilmesi için ücretini bağış yoluyla Patrikliğimiz hesaplarına da gönderebilirsiniz.

Satın alma bedeli 1.500,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Başvuruların Patrikliğimiz Sosyal Yardım Komisyonu Başkanı Haçik Canel’e (0533 415 5018) veya Hosrov Köletavitoğlu’na (0532 272 9216) yapılmasını rica ederiz.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

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