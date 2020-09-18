Başbakan Paşinyan Ermenistan’daki Yahudi toplumunun Yılbaşı bayramını tebrik etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Yahudilerin Yeni yılı sayılan “Roş Aşena” bayramı münasebetiyle Ermenistan’daki Yahudi cemaatine tebrik mesajını iletti.

Tebrik mesajında Paşinyan şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan’da yaşayan Yahudi toplumunun sevgili mensupları

‘Roş Aşena’ bayramı münasebetiyle en içten tebriklerimi sunuyorum.

Bugün Ermenistan’ın Yahudi toplumu ve tüm Yahudi halkı Yılbaşını sembol eden bu güzel bayramını kutluyor. Bu yeni yıl barış, refah ve istikrar yılı olsun. Ve yeni gerçeklerle uyumlu bir şekilde halkarımızın arasında yüzyıllardır mevcut olan ilişkiler pekiştirilsin ve gelişsin.”

ERMENİ HABER AJANSI