ARSUZ’DA BİR OTOMOBİLDE ERMENİCE VE İBRANİCE YAZILI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir otomobilde Ermenice ve İbranice yazılı kitap ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Arsuz ilçesi Büyükdere Kavşağı’nda durdurulan araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sayfa Ermenice ve İbranice yazılı kitap bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü A.G. emniyete götürüldü.

HABER MERKEZİ

http://gazeteguney.com/2020/09/arsuzda-bir-otomobilde-ermenice-ve-ibranice-yazili-kitap-ele-gecirildi/