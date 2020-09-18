2020 Aurora Ödülü sahipleri belli oldu

İsmini Soykırım’dan kurtulan Arşaluys Mardiganian’dan alan “Aurora Uyanan İnsanlık Ödülü”nün bu yılki sahipleri belli oldu. Ödüle bu yıl insan hakları alanında çalışan Somalili anne -kız Fartuun Adan ve Ilwad Elman layık görüldü.

Fartuun Adan ve Ilwad Elman, Somali’de insan hakları alanında çalışan Elman Barış ve İnsan Hakları Merkezi’ni yönetiyor.

Fartuun Adan ve Ilwad Elman yıllardır kadın hakları, barışın inşası ve çocuk askerleri rehabilite etmek için mücadele ediyor.

İki hak savunucusu bu yöndeki çalışmaları sürdürebilmek için 1 milyon ABD Doları tutarında bir ödülün sahibi oldular.

Fartuun Adan ve Ilwad Elman bu alanda çalışan üç örgütü, çalışmalarını desteklemek için seçti. Love Does, Panzi Fonu, ve Prajwala. Bu kurumlar özgürlük ve insan hakları, marjinalleşmiş nüfusa sağlık hizmeti ve seks kaçakçılığı kurbanlarına yardım için çalışıyor.

Aurora, bugüne kadar yaklaşık 30 ülkede çok sayıda projeye destek oldu ve savaş, kıtlık, sağlık hizmetlerinden yoksunluk, soykırım veya insan hakları ihlallerinden muzdarip yaklaşık bir milyon kişiye fayda sağladı. 2016 yıılndan bu yana Ermeni Soykırımı’ndan sağ kurtulanlar adına ve soykırım mağdurlarının kurtarıcılarına minnettarlıkla verilen Aurora Ödülü, dünya çapındaki insani yardımseverlerin bağış zincirini devam ettirmesini sağlayarak, küresel insani yardım hareketini genişletmeyi amaçlıyor.

Seçici Komite üyesi, Aurora İnisiyatifi Eş Kurucusu ve New York Carnegie Kuruluşu Başkanı Vartan Gergorian “Fartuun Adan ve Ilwad Elman, Aurora Ödülü’nün ruhunu ve minnettarlık felsefemizi somutlaştırıyor. Somali’de yaptıkları harika işler için onlara en derin hayranlığımızı ve takdirimizi ifade etme fırsatını bulmaktan çok memnunuz. İnsanlara ikinci bir şans, gelecek için umut ve anlamlı bir yaşam sürmeleri için ilham veriyorlar. Onların cesaretleri, fedakarlıkları, idealizmleri ve sahadaki eylemleri küresel Aurora hareketinin değerlerini yansıtıyor, ”dedi.

Ödül için 19 Ekim 2020’de New York Halk Kütüphanesi’nde canlı yayınlanacak bir tören düzenlenecek.

Aurora Ödülü 1915 soykırımında bütün ailesini kaybeden ve mucize kabilinden hayatta kalan Arşaluys (Aurora) Mardiganian adına 2016 yılından bu yana veriliyor. Ödül, şiddet, hak ihlali ve benzer insanlığa karşı suçlar mağdurlarına yardım etmek için hayatlarını ve özgürlüklerini riske atanlara veriliyor.

Ödülü daha önce kazananlar şöyle: Burundili aktivist Marguerite Barankitse (2016), Amerikalı doktor ve gönüllü Dr.Tom Catena (2017), Rohingya’da Müslümanların ve diğer toplulukların hakları için mücadele eden insan hakları savunucusu Kyaw Hla Aung (2018) ve Ezidi aktivist Mirza Dinnayi (2019).

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24556/2020-aurora-odulu-sahipleri-belli-oldu