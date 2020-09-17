‘Motosikletli İsa’ Kıbrıs’ta kriz çıkardı

‘Motosikletli İsa’ Kıbrıs’ta kriz çıkardı

Kıbrıs’ta bir lise müdürünün gelenek dışı resim tutkusu tartışma yarattı. Hz. İsa’yı modern zamanlarda resmeden müdür hakkında Eğitim Bakanlığı tarafından araştırma başlatıldı.

Nikolaos Stelya nstelya@gazeteduvar.com.tr

DUVAR – Kıbrıs’ın güneyinde yeni öğretim yılı büyük bir krizle başladı. Bir lise müdürünün sıradışı resim tutkusu tartışma yarattı. Toplumsal tepki nedeniyle ismi gizli tutulan Kıbrıslı Rum öğretmen ve ressam, boş zamanlarını Hz. İsa figürünün modern lokasyonlar ve etkinliklerde boy gösterdiği resimlerine adamış durumda. Kıbrıslı ressamın ilgi çekici eserleri son dönemde internette, özellikle de sosyal medyada yankı uyandırmaya başladı.

Bölgede hafta başında ilk ve orta öğretim kuruluşlarında ders başı yapılırken, milliyetçi ve muhafazakâr kesimler Kıbrıslı Rum eğitimci ve sanatçının eserlerini gündeme taşıdı. Muhafazakâr kanaat önderleri, Hz.İsa’nın boy gösterdiği resimleri ‘Hristiyanlık dinine karşı hakaret’ olarak lanse etti.

BAKANLIK ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Toplum nezdinde kabaran tepki dalgası nedeniyle Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı devreye girdi. Olaya ve tepkilere müdahale eden bakanlık, eğitimci-ressam hakkında araştırma başlattı. Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra iktidardaki muhafazakâr DİSİ çevreleri de ressamın eserlerini eleştiri yağmuruna tuttu. Kıbrıs’ın güneyindeki milletvekilliği seçimlerine sayılı aylar kala muhafazakâr ve sağ oyların talibi olan DİSİ, eleştirilerinde ‘dini hassasiyetlere saygı’ mesajını öne çıkarıyor.

İktidar partisinin eleştirileri ve Eğitim Bakanlığı’nın devreye girmesi, Kıbrıs’taki liberal ve özgürlükçü kesimlerin tepkisini çekmiş durumda. Muhafazakâr tepkileri kınayan bu kesimler, sosyal medya aracılığıyla ‘ifade özgürlüğü’ vurgusunda bulunuyor.

Modern Yunanistan’ın aksine, Ortodoks Kilisesi Kıbrıs Rum toplumunda önemli rol oynamaya devam ediyor. Adanın güneyinde iktidara gelen her yeni hükümet, eğitim bakanını kiliseyle beraber seçmeye devam ediyor. Kıbrıslı Rum öğrencilerin ders kitaplarında da, dini ve muhafazakâr motifler son yıllardaki modernleşme adımlarına rağmen ön plana çıkmaya devam ediyor.

Gazete Duvar