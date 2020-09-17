Kasturya Sinagogunda Kazı Çalışmaları Başladı

KENAN CRUZ ÇİLLİ

Twitter kullanıcısı @halicpostasi’nın haberine göre yakın zamanda eskiden Kasturya Sinagogu’nun bulunduğu mevkiide kazı çalışmaları başladı. Arkeolojik kazılar sonrasında sinagogunun da yeniden inşa edilmesi bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar sonucunda Kasturya Sinagogu, Bergama, Gaziantep, Edirne, ve Kilissinagoglarından sonra son yıllarda devlet tarafından onarılan beşinci sinagog olacak.

Yunanistan’ın Kastorya şehrinden gelen Yahudiler tarafından kurulan Kasturya Sinagogu’nun tarihi 1453 senesine dayanmaktadır. Bu sinagog aslında eski bir Romaniot sinagogu olsa da, zaman içinde Sefarad Yahudileri tarafından da kullanılmıştır. Yüzyıllar boyunca devamlı kullanılan Kasturya sinagogu yukarı Balat’ta bulunan Yahudi nüfusunun azalmasıyla beraber 20. yüzyılın ilk yarısında terk edilmişti. Uzun yıllar boyunca metruk halde bulunan sinagog son olarak 1990lı yıllarda yıktırılmıştı. Sinagogunun eski yapısından günümüze yalnızca görkemli avlu kapısı ve avlu duvarları ulaşabilmiş. Bu avlu kapısında bulunan İbranice yazılardan da kapının 1902-3 yıllarında yapıldığı anlaşılıyor.

Kaynaklar:

#Balat bölgesi sinagoglarından olan Kasturya Sinagogu’nu hayata döndürme çalışmaları sürüyor. Birkaç hafta önce başlayan kazı çalışmalarıyla tarihi sinagog binasının bazı temel kalıntıları ile birlikte uzun yıllar toprak altında kalmış olan duvarlardan parçalar ortaya çıkarıldı.

Bundan 30 yıl kadar önce metruk vaziyetteyken sorumsuzca yıktırılan Kasturya Sinagogu’nun sadece çevre duvarları üzerindeki anıtsal kapılar ayakta kalabilmişti. Uzun yıllar otopark ve depo olarak kullanılan arazi geçtiğimiz yıllarda tahliye edilmiş ve şu anki proje başlatılmıştı.

Kasturya Sinagogu’nun son dönemde yaşadığı talihsiz olaylar ve mabedin kısa tarihine dair bilgileri içeren önceki paylaşımlardan birkaçı şu dizide görülebilir.

Daha önce sayfamda defalarca bahsettiğim, zincir paylaşımlarla hemen her yeni durumunu anlatmaya, göstermeye çalıştığım Kasturya Sinagogu’nun etrafında yine ilginç şeyler oluyor.. Son dönemde bazı gruplar Kasturya çevresine nedense büyük ilgi gösteriyor! Du bakali n’olacak?! pic.twitter.com/8wMfBcI1Y6 — Haliç Postası (@HalicPostasi) July 3, 2019

Originally tweeted by Haliç Postası (@HalicPostasi) on 14 September 2020.

http://www.fatih.gov.tr/sinagog-ve-havralarimiz

https://www.avlaremoz.com/2020/09/17/kasturya-sinagogu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kasturya-sinagogu&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kasturya-sinagogu