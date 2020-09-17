Güneş Tapınağı’da yok olma riskiyle karşı karşıya

Şırnak İdil’de tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kullanılan Güneş Tapınağı, ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesi altında

Mezopotamya coğrafyasında yer alan önemli tarihi yapılardan biri Şırnak’ın idil ilçesine bağlı Süryani Mahallesi’nde bulunan Güneş Tapınağı. Kimi kaynaklara göre, milattan önce Güneş Tanrısı Şamaş (Ahura Mazda) için inşa edilen tapınak tarih boyunca Medler, Gutiler, Asuriler, Akatlar ve Persler tarafından kullandı. Bu topluluklar iyilik tanrısı olan Şamaş için bu tapınakta toplanır, adaklarını adar ve ibadet ederlerdi.

Tapınağın kuzey bölümündeki tarafındaki çatısı kısmi olarak çökmüş durumda. Yapının duvarlarına ait kalıntılar ise hala ayakta. Duvarlardın iç kısımlarında kilden yapılan güneş figürleri mevcut.

Tapınakta güneş ışığının girebildiği küçük bir pencere de bulunuyor. İçeriyi aydınlatan bu pencerenin hemen sağında kurbanların kesildiği bir sunak var.

Yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran yapı, herhangi bir restorasyon çalışması başlatmayan yetkililerin ilgisizliği nedeniyle bugün yok olmakla karşı karşıya.

ŞIRNAK

Yeni Yaşam Gazetesi