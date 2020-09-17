Ermenistan’ın Metsamor nükleer santralinin 2’inci ünitesinin işletim süresi tekrar uzatılabilir

Ermenistan Nükleer Santrali A.Ş. şirketi ve ‘Rusatom servis’ Rus devlet şirketi arasında telekonfernas şeklinde toplantı düzenlendi.

Açılış konuşmalarını Ermenistan Nükleer Santrali A.Ş. Müdürü Eduard Martirosyan ve ‘Rusatom servis’ şirketinin Müdürü Yevgeni Salkov gerçekleştirdiler.

Ermenistan Nükleer Santrali Basın Servisinden edinen bilgilere göre toplantı sırasında 2020 yılında Metsamor Nükleer Santralinin işletim süresini uzatmaya yönelik çalışmaların sonuçları ve 2021 yılı için ögörülen sistemin moderneştirilmesiyle ilgili planları ele alındı.

Ayrıca toplantıda Metsamor Nükleer Santralinin işletim süresinin 2026 yılından sonra tekrar uzatılması konusu ele alındı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/17/Ermen-nükleer-santrali/192866