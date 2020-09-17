Ermenistan’da yaşamış ve Ermeni Soykırımı hakkında film çekmiş olan bir Azerbaycanlı’nın hikayesi



Sputnik Armenia haber ajansı Sovyet döneminde Ermenistan’da yaşayan Azerbaycanlılardan sinemacı Sabir Rizayev’in hikayesiyle ilgili bir makale yayınladı.

1960 yılında ‘Hayfilm’ (‘Ermenifilm’) studyosu Ermeni Soykırımı hakkında bir film çekti. 1915’te Batı Ermenistan’da yaşayan iki kardeş iyi insanlar sayesinde Soykırımdan kurtuluyor ve onlardan biri Rus, diğeri de Amerikan yetimhanesine yerleştiriliyor.

Kardeşlerden biri Rusya’da büyüdükten sonra İkinci dünya savaşı sırasında şehit oluyor. ABD’ye götürülen ve orada büyümuş kardeşi de yıllar sonra SSCB’ye gelip şehit olan kardeşinin çocuklarını bulmaya çalışıyor.

Bu senaryo tabi ki çok enteresan, fakat senaryo yazarın kim olduğu daha da enteresan ve dikkat çekici. Senaryo yazarlarından biri Arnold Aghababov diğeri ise Sabir Rizayev. Evet, yüzde yüz Azerbaycanlı olan Rizayev.

Sabir Rizayev Ermenistan’da 1924 yılında dünyaya geldi. Yerevan’ın en meşhur okullardan biri olan Puşkin okulundan mezun oldu. İkinci dünya savaşına gönüllü olarak katıldı. Döndükten sonra Yerevan Tiyatro Enstitüsünü bitirdi ve doktorasını Moskova’da tamamladı. Moskova’da Sanat Enstitüsü Sinema Bölüm Başkanı ve müdür yardımcısı oldu.

Daha sonra Ermenistan Sinematografi Derneğinin Sekreterliğine atandı. Çok iyi Ermenice ve Rusçaya hakimdi. Ermenistan’da sinemabilimciliğin kurucularından biri sayılıyor. 1978 yılında vefat etti ve Yerevan Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Şimdi her ne kadar da tuhaf olsa, o zaman bir Azerbaycanlının Ermeni Soykırımı hakkında film çekmesi hiç te şaşırtıcı değildi. Çünkü inkar edilemez gerçeklerin etnik kimliği yoktur…

Kaynak:SputnikArmenia