Ermenistan Parlamentosu, Soykırıma teşvik etme suçuyla ilgili tasarıyı yasalaştırdı

Ermenistan Parlamentosu iktidarda olan ‘Benim adımım’ (İm kaylı) ittifakının gündeme getirdiği dolaysız ve açık bir şekilde soykırıma teşvik etme suçuyla ilgili tasarıyı onayladı ve yasalaştırdı.

Oylama sırasında 121 Milletvekili bu tasarının kabul edilmesi için evet oyu kullandı.

Kabul edilen yasa tasarısına göre dolaysız ve açık bir şekilde soykırım suçuna teşvik etmesi için 8’den 10 yıla kadar hapis cezası ömgörülüyor. Aynı suç eğer sosyal medya araçlarını kullanarak, bilgisayar vasıtasıyla bir grup insanlar tarafından planlanmış ve işlenmişse 10-14 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Soykırıma teşvik etme suçu organize olmuş bir grup tarafından görev ve yetkinin kötüye kullanma şekilde yapıldıysa 14 yıldan müebbet hapis cezası öngörülüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/17/Ermenistan-Parlamentosu-Soykırıma/192830