Ermenistan Bağımsızlık günü yıldönümünde sağlık çalışanları ve askerler ödüllendirilecek

Ermenistan’ın meşhur ‘Zvartnots’ tarihi mekanında 21 Eylül tarihinde Ermenistan’ın 29’uncu Bağımsızlık yıldönümü münasebetiyle “Günümüzdeki kahraman” adlı ödüllendirme töreni gerçekleştirilecek.

Ermenistan Başbakanlığından edinen bilgilere göre bu sene Bağımsızlık bayramı Ermenistan vatandaşını yüceltmekle anılacak.

İlk defa 2019 yılında düzenlenen “Günümüzdeki kahraman” ödül töreni sırasında 12 kişiye “Günümüzdeki kahraman” ödülü, 1 kişiye ise Başbakan tarafından özel ödül veriliyor.

Bu sene iki özel ödül verilmesi öngörülüyor. Özel ödüllerden biri Covid-19 yeni tip koronavirüs pandemisine karşı mücadele eden sağlık görevlilere, ikinci özel ödül ise Ermenistan-Azerbaycan sınırında Temmuz ayında yaşanan çatışmalar sırasında düşman saldırısına karşı vatan sınırlarını kahramanca savunan askerlere verilecek.

Ödül töreni 21 Eylül tarihinde Ermenistan saatiyle saat 22:00’da 1’inci Televizyon kanalından ve “Günümüzdeki kahraman” Facebook sayfasından da yayınlanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/17/Ermenistan-Bağımsızlık-günü/192821