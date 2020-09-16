Yaşam Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Yaşam Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

IHA

Yaşam Kilisesi aslına bakılırsa bir yerde topluluk olarak da bilinmektedir. Bir dernek şeklinde kurulmuş olan bu kilise, dünyanın birçok farklı yerinden Hristiyanları toplamak amaçlı kurulmuştur. Özellikle Türkiye’de yaşayan Hıristiyanların ayinler yapabilmesi ve ibadet edebilmesi için kurulu bir topluluk şeklinde ele almak mümkün.

Yaşam Kilisesi Hakkında Bilgi

Daha çok tarihi ve kültürel bir yapı olmasının dışında, Yaşam Kilisesi bir dernek olarak öne çıkıyor. Bu dernek Hristiyanların haftanın farklı zaman dilimlerinde bir araya gelerek inançlarını ortak şekilde dile getirmelerine fırsat vermektedir. Yeni dönem içerisinde kurulmuş olan bu Dernek, Dünyanın değişik ülkelerinden Hristiyanları bir araya getirirken Türkiye’deki Hristiyanların da tek bir çatı altında toplanmasına imkan veriyor.

Yaşam Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Yaşam kilisesi yeni kurulmuş bir dernek veya bir topluluk olarak İstanbul’da yer almaktadır. Daha detaylı anlatmak gerekirse İstanbul’un Üsküdar semtinde yer alır. Üsküdar Yeni Valide Camii’nin arka tarafında, Uncular Caddesi’nde bulunmaktadır. Bölgeye oldukça kolay şekilde ulaşım sağlamak mümkündür. İstanbul’un farklı semtlerinde değişik toplu taşıma araçlarına binerek rahatlıkla gelinebilir. Aynı zamanda özel araçlar ile Üsküdar merkeze gelmek suretiyle, yürüyüş mesafesinde yaşam kilisesine gidilebilir. Haftanın belirli zamanlarında açık olan kiliseyi ziyaret edebilir ve programları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yaşam Kilisesi Tarihi

Günümüzde 2011 yılında kurulmuş olan Yaşam Kilisesi modern bir yapıya sahiptir. Bu kilisenin daha çok bir dernek veya bir topluluk olduğunu söylemek mümkündür. Yani çok eski tarihleri uzanan ve gotik yapıya sahip bu kiliselerden biri olmadığı dile getirilebilir. Daha çok İstanbul Üsküdar’da tercih edilmiş bir mekanda bir araya gelen Hristiyan topluluğu olarak da söylenebilir. Kilise özellikle Cuma ve pazar günleri ayinler düzenleyerek, Hristiyanların inançlarını özgürce yaşamalarına fırsat vermektedir. Bunun dışında Yaşam Kilisesi hakkında bilgi almak ve neler yaptığını öğrenebilmek için, farklı zaman dilimlerinde giderek ziyaret etmek mümkün.

Yaşam Kilisesi Hikayesi

Yaşam Kilisesi İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan Hristiyanları bir arada toplamak amaçlı kurulmuş bir dernektir. Bu Dernek aynı zamanda bir Hıristiyan topluluğu olarak da öne çıkıyor. Dernek içerisinde Hıristiyanlık açısından yapılan ayinler ve ibadet ile beraber ayrıca bazı ritüeller de gerçekleşmektedir. Bu konuda Hristiyan inancı olan birçok kişi bir araya gelerek eğlenceli bir vakit de geçiriyor. Ayrıca Yaşam Kilisesi sadece Hristiyanları açık değildir. Farklı inançlara sahip olan pek çok kişide kiliseye gidebilir ve ziyarette bulunabilir. Böylece bu dernek içerisinde neler yapıldığı ve ne gibi programlarının olduğu hakkında bilgi almak mümkün.

Yaşam Kilisesi Ziyaret Saatleri

Haftanın belirli günlerinde ne zaman istenirse yaşam kilisesini ziyaret etmek mümkündür. Kilise Pazar günleri saat 14.00’da Bağdat Caddesi’nde ve yine pazar günü saat 13.00’da Üsküdar’daki merkezde ibadet gerçekleştirmektedir. Bunların dışında akşam saat 18.00’a kadar ziyaret gerçekleştirmek mümkün. Bu zaman dilimlerinde giderek yaşam kilisesinin programı hakkında bilgi alabilir ve farklı insanlarla bir araya gelerek sohbet edebilirsiniz.

Kilisenin en önemli özelliklerinden biri ise değişik kültürlerden insanların bir araya gelmesidir. Bu sebepten dolayı başta Üsküdar merkez olmak üzere aynı zamanda Bağdat Caddesi üzerindeki yerde de yaşam kilisesini ziyaret etmek mümkün. Son dönemlerde en ilgi çeken topluluklar arasında yer aldığını söylemek gerekir.

https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/yasam-kilisesi-nerede-ve-nasil-gidilir-yasam-kilisesi-tarihi-hikayesi-ve-ziyaret-saatleri-2020-41613277