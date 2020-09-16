Türk asıllı İsraillinin dedesini anlattığı anime filme ödül

28 yaşındaki Ben Molina’nın 93 yaşındaki dedesini anlattığı anime filmi, İFA – İstanbul Film Ödüllerinde En İyi Yahudi Filmi kategorisinin kazananı oldu.

Tel Aviv Shenkar Kolejinden mezun olan, animasyon film yapımcısı Ben Molina, mezuniyet eseri olarak, ismini aldığı Beno Dedesinin hikâyesini filmleştirdi. Ben Molina, son birkaç ayını, 93 yaşındaki demansın son safhalarında olan dedesiyle geçirdiği, kendisinin hayat hikâyesini dinlediğini ve ağzından çıkan her kelimeyi kayıt altına aldığını belirtti. Beno Dede’nin hikâyesi Gelibolu’da yaşadığı günlerde Yahudi olarak karşılaştıkları zorluklardan, Türk ordusundaki görevine kadar birçok anıyı kapsıyor.

Kendini, “Gururlu, Türk mirasına sahip İsrailli” olarak nitelendiren Ben Molina, filminin İsrail dışında ilk kez İstanbul’da bir festivalde gösterilmesinden çok mutlu. İsrail’de öğrenci animasyon yarışmasında ikincilik ödülü alan ‘Half a Saba’, İstanbul’da En İyi Yahudi Filmi kategorisinin kazananı oldu. Tamamı İbranice olan filmde Saba’nın (dedenin) unuttuğu bazı Türkçe ve Ladino kelimeler de yer alıyor.

Ben Molina, filminin başarısı ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Saba’nın hikâyesinin İstanbul’daki jüri üyelerinin kalbine girmeyi başarması çok heyecan verici. Ve Saba için bu, durumu nedeniyle farkında olmasa da büyük bir kapanış. Bu filmle hem İsrail’deki hem de İstanbul’daki ailem hikâyesini gelecek nesillere taşıyor.”

Half a Saba, Mart 2021’de İstanbul’da düzenlenecek olan IFA’nın yıllık canlı gösterim galasında prestijli Altın Yıldız Ödülleri için yarışmaya hak kazandı

https://www.salom.com.tr/haber-115860-turk_asilli_Israillinin_dedesini_anlattigi_anime_filme_odul.html