Saint Louis Rapid & Blitz online satranç turnuvasında Aronyan birinci sırayı paylaşıyor

15 Eylül tarihinde 2020 Saint Louis Rapid & Blitz hızlı satranç turnuvasına start verildi. Turnuva online olarak geröekleştiriliyor.

İlk turda Ermenistan takımının öncüsü Levon Aronyan İran’ı temsil eden Alireza Firuja’ya karşı üstünlük sağladı, ikinci turda ise Aleksander Grishchuk’a mağlubiyete uğrattı. Üçüncü turda Aronyan Rus satranççı Yan Nepomnyashchi ile puanı paylaştı.

Böylece 3 tur sonuçlarıyla Ermeni büyükusta Aronyan ve Hindistanlı satranççı Pentala Harikrishna 5 puanla 1’inci sırayı paylaşıyorlar.

Satranççılar toplam 9 hızlı ve 18 yıldırım satranç turu oynayacaklar. Turnuva 19 Eylül tarihinde sona erecek. Turnuvanın ödül fonu 250.000 dolardır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/16/Saint-Louis-Rapid-Blitz-online-satranç-turnuvası-Aronyan/192750