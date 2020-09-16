Kim Kardashian’dan sosyal medyada nefret diline karşı boykot

Instagram’ın en çok kazanan isimlerinden biri olan ABD’li Ermeni Kim Kardashian, nefret dilinin yayılmasına tepki olarak Facebook ve Instagram hesaplarını donduracağını açıkladı.

Sosyal medyada yayılan nefret diline tepki gösteren Kerry Washington, Jennifer Lawrence, Sacha Baron Cohen ve Mark Ruffalo gibi isimler Facebook’un daha çok adım atması için Kâr için nefreti durdurun kampanyasına katıldı.

Reality yıldızı Kim Kardashian da sosyal medyada yayılan yalan bigilerin seçimlere ciddi bir etkisi olduğu ve demokrasiye zarar verdiğini söyledi. Kardashian, şirketlerin nefret diliyle savaşması için herkesi 24 saat boyunca hesaplarını dondurmaya çağırdı.

Konuya ilişkin tweet atan Kardashian, ‘Sizlerle Instagram ve Facebook üzerinden doğrudan iletişim kurabilmeyi seviyorum ama oturup sessiz kalarak bu platformların ABD’yi bölmek isteyen gruplar tarafından nefret, propoganda ve yalan bilgi yayılmasına izin vermesine izin veremem.’ dedi.

Kardashian, hesaplarını donduracağını söyledi.

Kim Kardashian’ın Instagram’da 188 milyon takipçisi bulunuyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/16/Kim-Kardashian-Ermeni-sosyal-medya/192669