ՍԱՄԱԹԻՈՅ Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՅՑԸ / SAMATYA SURP KEVORK KİLİSESİ VAKFI YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 15 Սեպտեմբեր 2020, Երեքշաբթի, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Սամաթիոյ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդը, գլխաւորութեամբ եկեղեցւոյ երէց՝ Արժ. Տ. Զօհրապ Քհնյ. Ճիվանեանի եւ Ատենապետ՝ Եսայի Տէմիրի։

Թաղային Խորհուրդի ներկայացուցիչները յայտնեցին, որ 27 Սեպտեմբեր 2020, Կիրակի պիտի կատարուի Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ մատաղօրհնութիւնը ու Ս. Պատարագի աւարտին հանգստեան աղօթքներով պիտի յիշուին եկեղեցւոյ հանգուցեալ սատարողները։ Այցելուները, սոյն հանդիսութեանց նախագահելու համար հրաւիրեցին Պատրիարք Սրբազան Հայրը։ Անոնք տեղեկութիւն տուին նաեւ եկեղեցւոյ եւ վարժարանի գործունէութեանց մասին։ Հիւրերը յայտնեցին նաեւ թէ՝ նկատի ունենալով Քորոնա Համավարակի սահմանափակումները, այս տարուան տօնակատարութիւնները պիտի կատարուիէին առանց սիրոյ սեղանի։

Մեր Հոգեւոր Պետը, հիւրերը ողջունեց եւ յայտնեց թէ Սամաթիոյ Ընտանիքի գործունէութեան միշտ մօտէն հետեւած է, քանի ինք թէ՛ եկեղեցւոյ եւ թէ՛ վարժարանի մէջ պաշտօններ ստանցնած է։ Նորին Ամենապատուութիւնը, քաջատեղեակ էր նիւթական դժուարութիններուն եւ Քորոնա Համավարակէ յետոյ համայնքային շրջանակներու մէջ եւս տնտեսական նեղութիւնները աւելի զգալի կը դառնային։ Սակայն եւ այնպէս կը գնահատէր Սամաթիոյ Եկեղեցւոյ վարչայիններու գովելի աշխատութիւնները, բան մը որ հաւատքի եւ յոյսի նշանն էր։ Պատրիարք Հայրը, օրհնեց ներկաները եւ կարողութիւն ու յաջողութիւն մաղթեց անոնց, իրենց գործունէութեանց մէջ։

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 15 Eylül 2020, Salı, Patrikhane’de, Peder Zohrab Civanyan ve Başkan Yesayi Demir önderliğindeki Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyaretçiler 27 Eylül 2020, Pazar, yapılacak dini törenlere riyaset etmesi için Patrik Hazretleri’ni davet ettiler. Yöneticiler, bu yıl pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, sadece dini törenlerle yetineceklerini ve akabinde sevgi sofrası düzenlemeyeceklerini bildirdiler. Sohbet esnasında, kilisede ve okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler sundular.

Patrik Hazretleri, ziyaretçileri selamladıktan sonra, geçmişte Samatya Kilisesi’nde ve Sahakyan Okulu’nda vazife almış olması münasebetiyle, Samatya Ailesi’nin faaliyetlerini her zaman yakından takip ettiğini belirtti. Yönetim Kurulu’nun göğüslediği maddi zorlukları yakinen gözlemlediğini belirtirken, Coronavirüs sonrasında ekonomik sorunların etkilerinin cemaatimiz içerisinde de hissedilir olmaya başladığını vurguladı. Bununla birlikte, okulun bekası için büyük bir çabayla çalışan yöneticileri takdir etti ve onların çalışmalarının inancın ve ümidin tezahürü olduğunu belirtti. Patrik Hazretleri, ziyaretçileri takdis ederek, cemaat yararına yürüttükleri çalışmalarda kendilerine başarılar diledi.

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Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği