Rus-Ermeni ikili tatbikatlar sürüyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’daki Rus üssünün keşif kolları, temsili düşmanın arkasına bir çıkartma gerçekleştirdi.

Rusya Federasyonu’nun Güney Askeri Bölgesi basın servisinin verdiği bilgiye göre, Rusya Federasyonu’nun Ermenistan’daki Güney Askeri Bölgesi’nin keşif alt bölümlerinin askerleri, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri askerleri ile ikili birlik taktik tatbikatları sırasında konvansiyonel düşmanın arkasına indirme gerçekleştirildi.

Keşif güçleri ve özel kuvvetler, Mi-8 MTV helikopterlerinden Alagyaz Askeri Okuluna indirme yaptı.

Onlarca kilometrelik bir yürüyüşten sonra, askerler konvansiyonel düşmanın ana kuvvetlerinin konumunu keşfetti, nesnelerin koordinatlarını verdi – askeri teçhizat, iletişim araçlarını tahrip etti, komuta merkezine saldırdı, önemli belgeler ve esir elde etti.

Keşif güçleri, tahliye alanını terk ederken, temsili düşman birliklerinin saldırısını püskürttü, yaralıların tahliyesini organize etti ve yaralılara ilk yardım sağladı.

Rusya Federasyonu Güney Askeri Bölgesi askerleri ile birlikte Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ikili taktik askeri tatbikatlarına 1.500’den fazla asker katılıyor.

Mi-8 MTV, Mi-24P helikopterleri, insansız hava araçları dâhil olmak üzere yaklaşık 300 birim özel askeri teçhizat konuşlandırıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu