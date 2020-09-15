Hrant Dink Cinayeti Davası devam ediyor

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’na 16 Eylül Çarşamba günü devam edilecek.

Son olarak 9 Temmuz’da yapılan üç gün süren oturumda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Mahkeme Hrant Dink ile 2004 yılında İstanbul Valiliği’nde görüşen üç MİT mensubunun tanık olarak dinlenmesine gerek görmemişti. Mahkeme cinayet günü görevde olan MİT İstanbul Bölge Müdürü Ahmet Köksoy’un ise MİT’in izin vermesi halinde tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.

16 Eylül’deki duruşmada Köksoy’un tanıklığına dair MİT ile yapılan yazışmaların sonucunun netleşmesi bekleniyor.

Kamu görevlilerinin yargılandığı bu dava Mayıs 2016’da başladı. Davada artık tanıkların dinlenmesi aşamasına geçildi. Davada Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün tutuklu olarak yargılanıyor. Dink Ailesi avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi ve 2004 yılındaki görüşmeye katılan MİT mensuplarının da dinlenmesi yönündeki talepleri kabul görmedi.

Hrant Dink Cinayeti’nin faili Ogün Samast’ın, ise cinayetle ilgili davadan Eylül ayında tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak Samast’ın cezaevinde gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl ek ceza aldığı ortaya çıktı. Samast hakkında ayrıca Yargıtay’da bekleyen “örgüt üyeliği” davası var.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24549/hrant-dink-cinayeti-davasi-devam-ediyor