‘Hotel Ruanda’ filminin ilham kaynağı Rusesabagina’ya 12 farklı suçlama yöneltildi

Ruanda’da 1994 soykırımı sırasında çok sayıda insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen ve hikayesi “Hotel Ruanda” filmine konu olan Paul Rusesabagina, terör suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Başkent Kigali’deki Kagarama Mahkemesi’nde görülen ön duruşmada, 66 yaşındaki Rusesabagina’ya terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık gibi 12 farklı suçlama yöneltildi.

Ayrıca savcılık, Paul Rusesabagina’ya 2018 yılında Nyaruguru bölgesinde sivillerin ölümüne yol açan saldırıları organize ettiği suçlamasında da bulundu.

Savunma avukatları, tüm suçlamaların tutarsız olduğunu belirterek, Rusesabagina için tahliye talebinde bulundu. Ancak savcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirterek tutukluluk halinin devamını istedi.

Ruanda Demokratik Değişim Hareketini (MRCD) yöneten ve uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Paul Rusesabagina, aynı zamanda Belçika pasaportu taşıyor.

Söz konusu filmde “rüşvet ve ikna yoluyla binden fazla insanı otelinde saklayıp soykırımcıların elinden kurtarmış gibi anlatılan” Rusesabagina’nın partisi hükümete yönelik sert eleştirileriyle biliniyor ve terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Paul Rusesabagina, 2 hafta önce, 31 Ağustos’ta terör örgütü lideri olmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Hutuların, Nisan 1994’te Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı başlattıkları soykırımda yaklaşık 800 bin Ruandalı hayatını kaybetmişti.

Euronews