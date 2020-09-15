Haç Bayramı Münasebetiyle Süveyda’da Kappuçilerin Babaları Kral Jesus Kilisesi’nde İlahi Ayin Düzenlendi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

SÜVEYDA – Haç Bayramı münasebetyle dün akşam Süveyda’da, Kappuçilerin Babaları Kral Jesus Kilisesinde Papaz Peder Fadi Ziyada’nın başkanlık ettiği ilahi bir ayin düzenledi.

Papa Ziyada, Haç Bayramı’nın anlamları ve Mesih’in acıları yanı sıra, insanlığın dirilişi için çekilen acılar, hastalıklar ve günahlar bakımından fedakarlık ve sabrın değerlerinden bahsetti.

Papa Ziyada ve ayine katılanlar, yüce Allah’ın Suriye’yi koruması ve topraklarını mübarek kılması, tüm zorluklar ve hastalıkları üzerinden uzaklaştırması ve dört bir yanına güven ve istikrarı getirmesi için dualar ettiler.

Ayinden sonra Haç Bayramı meşalesi yakıldı bazı ilahiler okundu. Kilise sahasında ayine katılanlar arasında bayram tebrikleri kabul edildi.

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