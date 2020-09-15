Ermeni film yönetmeninin filmi Asya’nın en meşhur festivaline katıldı

Ermeni film yönetmeni Aram Şahbazyan’ın “Çnçik” filmi Asya’nın en ünlü festivallerinden “Busan” Film Festivalin’in ‘New Currents’ programında yer alacak.

“Busan” Film Festivali 21-30 Ekim tarihinde düzenlenecek. Festivalin programında 68 ülkeden 192 film dahil edildi. “Busan” Film Festivali Asya’nın en üst düzey festivallerinden biri olarak sayılıyor.

Aram Şahbazyan’ın ‘Çnçik’ filminin çekimleri 2019 yılında tamamlandı.

Filmde oyunculardan Lili Elbakyan, Hilda Ohan, Yura Kostanyan, Artur Papikyan rol aldı. Senaryo yazarları Mariam Asryan, Aram Şahbazyan, Ara Mnatsakanyan ve Harutyun Kbeyan’dır.

Ortak film yapımında ise ‘Zero Fiction Film’ (Almanya), ‘İsabella Films’ (Hollanda) ve ‘Armna Production’ (Ermenistan) film lirketleri yer alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/15/Ermeni-film-yönetmeninin-filmi-Asya-Busan/192589