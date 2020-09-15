Dışişleri değil kınama bakanlığı!

Dış politikadaki yalnızlık bakanlığın sitesinde. Dışişleri Bakanlığı’nın son 50 açıklamasının 34’ü, 100 açıklamanın ise 61’i “kınama”, “uyarma”, “ihtar” ile ilgili. Kınamalardan payına düşeni son olarak Güney Kıbrıs ile ABD aldı.

AKP iktidarının neo Osmanlıcı, fetihçi dış politikasının ülkeyi içine sürüklediği açmaz Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde bariz şekilde görülüyor. Bakanlığın son 100 açıklamasının yarısından fazlasının “kınama”, “reddetme”, “telin etme” olduğu görülüyor. Resmi internet sitesine girildiğinde “açıklamalar” bölümüne girildiğinde peş peşe sıralanan kınamalar serisi birbirini takip ediyor.

Hemen her gün bir ülke, olay, ya da durumun kınanırken, hızını alamayan bakanlık “birilerinin güdümünde hareket edenleri” de uyarmaktan geri durmuyor. Bakanlığın son 50 açıklamasının 34’ü, 100 açıklamanın ise 61 kınamalardan ibaret. Kınamalardan Fransa’dan İsrail’e, ABD’den Yunanistan’a, Avusturya’dan Ermenistan’a, Kosova’dan Sırbistan’a dünyanın dört farklı kıtasından ülkeler payına düşeni alıyor.

SON KINAMA MUTABAKATA



Kınamalar serisinden son olarak Güney Kıbrıs ile ABD payına düşeni aldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Güney Kıbrıs ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırasına kınandı. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, “Bu mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir” denildi.



Son kınama ve uyarılardan bazılar şöyle:



♦ 13 Eylül: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un GKRY ve ABD Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası Hakkındaki Soruya Cevabı



♦ 11 Eylül: İsrail ile Bahreyn Arasında Diplomatik İlişki Tesis Edilmesi Kararı hk.



♦ 11 Eylül: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un 10 Eylül 2020 tarihinde AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Zirvesi Sonunda Kabul Edilen



Ortak Bildiri Hakkındaki Soruya Cevabı



♦ 10 Eylül: İsveç’in Başkenti Stokholm’de İslam Düşmanlarının Kuran-ı Kerim’i Yakma Eylemi Hk.



♦ 10 Eylül: Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İfadeleri Hk.



♦ 10 Eylül 2020: Arap Ligi’nin Ülkemizi Hedef Alan Kararları Hk.



♦ 6 Eylül: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Fransa’da Okutulacak Lise Son Sınıf Tarih-Coğrafya Ders Kitabında PKK-YPG’nin Bölücü



İdeolojisine Yer Verilmesi Hakkındaki Soruya Cevabı



♦ 6 Eylül: Kosova’nın Kudüs’te Büyükelçilik Açma Kararı Verdiğine İlişkin Haberler Hk.



♦ 5 Eylül: Sırbistan’ın İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Kararı Hk.

https://www.birgun.net/haber/disisleri-degil-kinama-bakanligi-315635