Diasporadan Üniversitelere başvuran Ermeni gençler 14 günlük karantinaya mecbur olmayacak

Ermenistan Üniversiteleri’nde eğitim görmek amacıyla 2020-2021 eğitim yılında 29 ülkeden 670 Diaspora Ermenisi Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan gençlerden 210’u Gürcistan vatandaşı olan Ermenilerdir.

Başvuran gençlerin çoğu Diaspora Ermenileri için öngörülen üniversite lisans programı çerçevesinde ücretsiz yerler için başvuruda bulundu.

Üniversite öğrenci adayları bu program çerçevesinde 15 Ekim tarihine kadar başvurularını teslim edebilirler.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı özellile Gürcistan’dan başvuruda bulunan Ermeni gençlerin gelişini kolaylaştırmak için Gürcistan ilgili makamlarıyla temas halinde bulunuyor ve varılan anlaşmalara göre bu program çerçevesinde Ermenistan’a gelen öğrenciler 14 günlük karantinaya dahil edilmeyecekler.

Ermenistan’a giriş yapma izni alan gençler Gürcistan Dışişleri Bakanlığı veya Yerevan’da bulunan Gürcistan Büyükelçiliğiyle teknik ayrıntılarını öğrenmek için temas halinde olmalıdırlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/15/Diasporadan-Üniversitelere-başvuran-Ermeni-gençler/192609