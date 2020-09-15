Aliyev’le görüşen Erdoğan: Türkiye her zaman güçlü bir destekle Azerbaycan’ın yanında olacak

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev’le telefon görüşmesi yapan Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlayarak Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.

Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’ın Bakü’nün kurtuluşunda görüldüğü gibi, mevcudiyetlerine ve hayati menfaatlerine yönelik tehditler ve saldırılar karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın tüm dünyaya hem bir örnek hem de bir mesaj olduğunu vurguladı.

Dün olduğu gibi bugün de ‘İki devlet, tek millet’ şiarıyla bütün alanlarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini derinleştirme ve iş birliğini güçlendirme kararlılığını yineleyen Erdoğan, Türkiye’nin her zaman güçlü bir destekle Azerbaycan’ın yanında olacağını kaydetti.

Erdoğan, Bakü’nün kurtuluş yıl dönümünde Türkiye’nin Azerbaycan ile aynı coşku ve gururu yaşadığına işaret ederek kardeş Azerbaycan halkına selamlarını iletti.

Sputnik Türkiye