Türkiye’nin saldırgan davranışı ve Mnatsakanyan’ın Mısır ziyareti. Ermenistan dikkatli olmalı – Ermenistan Kamu Radyosu

Arabolog Armen Petrosyan, EC Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın Sputnik Armenia’ya verdiği röpörtajda Mısır’a ziyareti ve bu bağlamda Ermeni-Arap ilişkilerine değindi.

EC Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, bir dizi toplantının yapılacağı Mısır’da üç gün kalacak.

Arabolog Armen Petrosyan’a göre, bakanın ziyareti birkaç boyutta incelenebilir, ilki Ermenistan’ın Ortadoğu politikası yönündeki son dönemdeki faaliyettir ki bu oldukça önemlidir.

“Mısır’ın Arap dünyasının çeşitli sorunlarının çözümünde büyük rolü var, bu nedenle Mnatsakanyan’ın ziyareti bu açıdan da sembolik.” İkinci boyut, ikili ilişkilerin gündemiyle ilgilidir. Arabolog, “Ermenistan ve Mısır on yıllardır dostane ilişkiler kurdu, büyük bir işbirliği potansiyeli var, ancak bu yeterince gerçekleştirilmedi” dedi.

EC Dışişleri Bakanı’nın ziyareti ile ilişkilerin harekete geçirilmesi ve yeniden kurulması açısından ikili ilişkilerin farklı alanlarında fırsatlar sağlanacağını umuyor.

Petrosyan’a göre üçüncü boyut, Mnatsakanyan’ın ziyaretinin bir dizi Arap ülkesinde ve özellikle Doğu Akdeniz’deki durumun arka planında, Türkiye’nin hırslı ve saldırgan eylemlerinin yarattığı sorunlu gelişmelerin arka planında gerçekleşmesidir.

“Türkiye’nin komşu Arap ülkelerine müdahale şeklinde de olsa aktif bir tavır sergilediği ve bu süreçlerin doğrudan Ermenistan ile ilgili olmadığı, dolayısıyla Türkiye’nin saldırgan davranışının yaygın olduğu ve benzer tüm bölgelerde bu nedenle çıkarlarımızın örtüştüğü unutulmamalıdır. Arabolog, “Bu bağlamda, Ermenistan’ın adımları Arap ülkelerinin çıkarlarıyla oldukça dengelenmelidir” diyor.

Armen Petrosyan’ın görüşüne göre, Ermenistan’ın herhangi bir Türk karşıtı bloğa dahil edilmesi meselesinin dikkate alınması ve ciddi tartışmalara ihtiyacı vardır, buna göre Ermenistan, Türkiye’nin farklı bölgelerdeki eylemlerine cevap verme açısından açık bir eşlik eden yaklaşım benimsemelidir.

Ermenistan Kamu Radyosu