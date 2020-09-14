Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişki eşi benzeri görülmemiş derecede kötüleşiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Akademisyen Ruben Safrastyan, Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliği açıkladı.

Ruben Safrastyan’a göre, bir tarafta Türkiye, diğer tarafta Yunanistan, Kıbrıs ve diğer birkaç ülke ile eşi görülmemiş bir tırmanış yaşanıyor. Bu nedenle Akdeniz’in doğu bölgelerinde durum oldukça ciddidir.

“Burada Türkiye ile Yunanistan arasındaki mücadele öncelikle petrol ve doğalgaz rezervleriyle ilgili ve gerilimin ana nedeni bu, ancak bazı Yunan adaları Türkiye’ye Yunanistan’dan daha yakın. “Bu nedenle Atina, Türkiye’nin kabul etmediği su güvenliği bölgesinin ikiye katlandığını şimdiden duyurdu.” Dedi.

Ruben Safrastyan’a göre, Türk askeri tatbikatları güç gösteriyor, Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ın işgali altında olduğundan, kimsenin bu devleti tanımadığından ve oradan gaz arama izni almasından yararlanıyor.

“Ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un sert açıklamaları, NATO yetkisine sahip Fransız gemisinin misyonu sırasında bir Türk savaş gemisi tarafından baskı altına alınmasıyla koşullandırılıyor, bu da Türkiye’nin Kuzey Atlantik İttifakı üyeliğine saygı duymadığını, dolayısıyla ilişkilerin gergin olduğunu gösteriyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü müdürü “Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler de kötü” diyor.

Ruben Safrastyan’a göre NATO, Türkiye’ye karşı hoşgörülü davranıyordu ve bu da Fransız cumhurbaşkanının yapının beyninin hasta olduğunu söylemesine neden oldu, bu yüzden aylar önce Türkiye’nin üyelikten mahrum bırakılması konusu bile tartışıldı, ancak yapının içinde Kuzey Atlantik İttifakı dışında da bir görüş var. Gelecek bir mekanizma yok. Safrastyan’a göre Türkiye söz konusu yapıdan çıkmak istemiyor, bu sadece ülkesinin menkul kıymetlerini bu şekilde yükseltmek isteyen Erdoğan’ın bir oyunu.

Ermenistan Kamu Radyosu