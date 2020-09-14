Rahibeler cinsel tacize uğruyor

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ALMAN Katolik yardım kuruluşu Missio’nun yaptığı bir araştırmaya göre, Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarındaki kiliselerde rahibeler, rahiplerin cinsel tacizine maruz kalıyor. Missio’nun yöneticisi papaz Pfarrer Dirk Bingener, rahibelerin konumları gereği ses çıkaramadığını açıklayarak, “Bu rahibeler acı içindeler” dedi. Araştırmanın koordinatörlerinden olan Josephine Beck-Engelberg ise, “Kilise yöneticileri istismarı örtbas ediyor” diye konuştu.

https://www.sabah.com.tr/avrupa/2020/09/14/rahibeler-cinsel-tacize-ugruyor