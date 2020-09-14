Fransa’daki “The Voice” programında Ermeni çocuk vatanseverlik şarkıyla jüriyi etkiledi (video)

Fransa’da “The Voice” çocuk şarkı yarışması çerçevesinde Ermenistan’lı Samvel Arabo İspiryan’ın “Benim baba evim” şarkısını seslendirdi.

Ermeni çocuğun performansından etkilenen jüri onun bir sonraki aşamaya geçmesini onayladı.

Jüri arasında Fransalı Ermeni sanatçı ve şarkıcı Patrick Fiori de yer alıyordu ve şarkının ilk cümlelerinde Ermenice olduğunu anlayıp yandaki arkadaşlara şarıkının Ermenice olduğunu söylediğini kameralara yansıttı.

Samvel Ermenistan’da doğdu, fakat 6 yaşından itibaren Fransa’da yaşadı. Evde kimse ne şarkı söylüyor, ne de herhangi bir müzik enstrümanı çalıyor. Üstelik Samvel’in babası ise onun şarkı söylemesini istemiyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/14/Fransa-The-Voice-Ermeni-çocuk/192459