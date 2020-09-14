Ayasofya tartışmalarının gölgesinde Atina’da ilk resmi cami açılıyor

Yapımı yaklaşık 14 yıl süren ve büyük tartışmalara neden olan Yunanistan’ın başkenti Atina’daki ilk resmi caminin ekim ayında hizmete gireceği açıklandı.

İstanbul’daki Ayasofya Müzesi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden camiye dönüştürülmesi, söz konusu caminin açılıp açılmayacağı yönündeki soruları da beraberinde getirmişti.

Atina’nın Votanikos mahallesinde temeli atılan caminin inşaat çalışmaları, halkının büyük çoğunluğu Ortodoks Hristiyan olan Yunanistan’da yaşanan protestolar sebebiyle uzun süre ertelenmişti. Cami için bölgedeki bir kilise 10 dönüm arazi bağışlamıştı.

Kathimerini gazetesine konuşan bir devlet yetkilisi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in haziran ayında aldığı kişisel kararın caminin bitirilmesi yönünde olduğunu söyledi. Bu yönde ibadethanenin açılabilmesi için güvenlik, temizlik, personel ve diğer eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü, ilgili sözleşmelerin de ekim ayı başında yapılacağı kaydedildi.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor. Cami için 887 bin euro bütçe ayrılmıştı.

2010 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan sıfatıyla yaptığı Yunanistan gezisinde dönemin Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’dan eski bir Osmanlı eseri olan ve atıl durumda bulunan Atina Fethiye Cami’sinin restore edilmesini talep etmiş ve Papandreu’dan olumlu cevap almıştı. Ancak ziyaretin hemen ardından Yunanistan’da aşırı sağcıların başını çektiği bir tartışma başladı ve tepkiler ve protestolar sebebiyle caminin açılması askıya alındı.

Camide çalışacak kadro belirlendi

Atina’daki caminin yönetim kadrosunun muhasebe, sekreterlik ve teknik işlerle ilgilenecek 3 kişiyle daha şimdiden anlaştığı, gerekli diğer 3 personel içinse başlangıç olarak 8 aylık sözleşme yapılacağı açıklandı.

Söz konusu caminin son dönemlerde iltica ve göçmenlik başvuruları sonrası Atina’da artan Müslüman nüfusa hizmet etmesi bekleniyor. Atina’da farklı azınlık ve milletlerden 250 bin Müslüman’ın yaşadığı tahmin ediliyor. Şehirdeki Müslümanlar bugüne kadar ibadetlerini sekiz farklı mescitte devam ettiriyordu.

https://tr.euronews.com/2020/09/14/ayasofya-tart-smalar-n-n-golgesinde-atina-da-ilk-resmi-cami-ac-l-yor