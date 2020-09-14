Aronyan CHAMPIONS SHOWDOWN: CHESS 9LX turnuvasında 3’üncü sırada yer aldı

Ermeni satranç büyükustası, meşhur Levon Aronyan CHAMPIONS SHOWDOWN: CHESS 9LX turnuvasında 3’üncüsü oldu.

Online olarak düzenlenen turnuvanın 7-9’uncu turları gerçekleştirildi. Aronyan bu turlarda Magnus Carlsen ve Kasparov ile maçları berabere sonuçlandırdı, fakat Maxime Vachier-Lagrave ile karşılaşmasında yenilgiye uğradı.

Böylece toplam 9 puandan 5.5 puan kazanan Ermeni büyükusta üçüncü sırada yer aldı. 1’inci ve 2’inci sıraları ise Magnus Carlsen ile Hikaru Nakamura paylaştılar.

Champions Showdown Chess 9LX turnuvasına efsanevi Garry Kasparov, dünya şampiyonu Magnus Carlsen, Levon Aronyan, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Maxime Vachier-Lagrave ve abaşka satranççılar katılıyordu. Turnuvanın ödül fonu toplam 150.000 dolardır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/14/Aronyan-CHAMPIONS-SHOWDOWN-CHESS-9LX-turnuvası/192495