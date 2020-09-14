107 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı – Ermenistan Kamu Radyosu

14 Eylül sabah 11:00 itibariyle, 4 bin 1693’ü iyileşen 919’u ölen toplam 45,969 koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı. Koronavirüs hastalığı şu anda tedavisi gören 3.075 hastayı var. Toplam 240.943 test yapıldı. EC Sağlık Bakanlığı bu konuda bilgi verdi.

Böylece dün 2631 test yapıldı ve 107 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı. 34 sağlıklı insanımız var.

Hastaların 67 (kadın), 73 (kadın) ve 70 (erkek) yaşları olduğu bildirildi. Hepsinin eşlik eden kronik hastalıkları vardı.

Ermenistan Kamu Radyosu