ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kıbrıs Yolunda

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Doğu Akdeniz’deki gerilimin giderilmesine ilişkin adımlar atmak üzere Kıbıs’ta temaslarda bulunacağı bildirildi.

Cumartesi sabahı Katar’ın başkenti Doha’da başlayan Afganistan ve Taleban arasındaki barış müzakerelerine katıldı. Ardından öğleden sonra Kıbrıs adasına giderek Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiades ve Dışişleri Bakanı Christodoulides’le bir araya geleceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs ziyaretiyle ilgili sorulara verdiği yanıtta Doğu Akdeniz’de devam eden gerginliklerin diplomatik yollarla çözümlenmesine odaklandıklarının altını çizdi. Bakan, Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılması kararının ise uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle bölgede yükselen gerginlikle ilgili olarak “Doğu Akdeniz’de bugün yaşananlar önemli ve Kıbrıs’taki liderlerle, görüşleri ve hedefleri konusunda konuşmayı istiyorum” diyen Pompeo, Başkan Donald Trump’ın her iki lidere krizin “diplomatik ve barışçı bir şekilde çözülmek gerektiği” mesajını net bir şekilde verdiğini söyledi. Pompeo, “Ben de bu konu üzerinde yoğunlaşacağım ve Doğu Akdeniz’de bugün karşılaşılan sorunlara çözüm ararken Kıbrıs’ın kaygılarını anlayıp, bunu dikkate alarak ilerleyeceğim” şeklinde konuştu.

Amerika, 1 Eylül’de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uygulanan silah ambargosunu geçici olarak kaldırmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla karara tepki göstermişti.

VOA