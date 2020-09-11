Van’da Kürt halkı, Lİm adasındaki Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nin tadil edilerek turizme kazandırılmasını talep ediyor

Tarihi Batı Ermenistan’ın Van şehrinde yaşayan Kürtler, IV. asırda inşa edilmiş Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nin tadil edilmesini Türkiye hükümetinden talep etti.



Van Gölü’nün en büyük adası olan Lim’de (Adır) bulunan Surp Kevork Kilisesi’nin tadilat talebi, onun turistler için daha cazip hale getirilmesini hedefliyor.



2019 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla doğal sit alanı ilan edilen Van’ın üç en büyük adalarından biri olan Lim’deki Surp Kevork Ermeni Kilisesi, IV. asırda Surp Krikor Lusavoriç tarafından kuruldu.

1918 yılına kadar faaliyet gösteren kilise, daha sonra kaderine terk edilerek defnecilerin de eliyle yıkılmaya yüz tuttu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/11/Van-Lim-Surp-Kevork-Ermeni-Kilisesi/192411