Lübnan’da ASALA üyelerinden Abraham Tovmasyan hayatını kaybetti

Lübnan’da trafik kazası sonucunda Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) üyelerinden Abraham Tovmasyan hayatını kaybetti.
Bu vesileyle Ermenistan’ın Başkenti Yerevan’da bulunan ‘Yerablur’ Askeri Panteonunda anma töreni düzenlenecek.
Tovmasyan Ermeni Soykırımının uluslararasi tanınmasına yönelik mücadelede büyük katkılarda bulundu.
1983 yılında ASALA’nın başka üyeleriyle birlikte Fransa’nın başkenti Paris’te Türk Havayolu şirketinin ofisine yönelik ‘Şapin Garahisar’ (Şebin Karahisar) operasyonunu gerçekleştirdi. Bu operasyondan dolayı 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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