“Ermenistan” Fonu Lübnan’daki Ermeni okullarına ve medya kuruluşlarına 412.000 dolar verecek

“Ermenistan” Panarmenian Fonu son 9 ay içinde Lüban’da faaliyet gösteren Ermeni okullarına ve medya kuruluşlarına 600.000 dolardan fazla maddi destek verdi.

4 Ağustos tarihinde Beyrut’ta meydana gelen patlamadan sonra “Lübnan’lı Ermenilere acil yardım” bağış kampanyası sırasında yaklaşık 312.000 dolar daha toplandı. “Taşir” Fonu bunun üzerinde 100.000 dolar daha ekledi.

Böylece toplanan paradan 310.000 dolar Lübnan’daki Ermeni öğretmenlerin maaşları için kullanılacak, daha sonra eklenen 100.000 dolar ise eğitim programları için ayırılacak.

Aynı zamanda 13.000 dolar Lüban’da faaliyet gösteren “Ararat”, “Zartonk”, “Azdak”, “Vana dzayn”, “Radio Sevan” medya kuruluşlarına teslim edilecek.

“Ermenistan” Panarmenian Fonu Müdürü Haykak Arshamyan şu an Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunuyor ve toplanan bağışı kendi elleriyle kuruluşlara teslim ediyor.

Haykak Arshamyan’ı huzurunda kabul eden Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram Ermenistan ve Diaspora’nın güçlü olması ve istikrarı uğruna “Ermenistan” Panarmenian Fonu’nun faaliyetlerini takdirle karşıladığını ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/11/Ermenistan-Panarmenian-Fonu-Lübnan/192406