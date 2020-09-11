Azerbaycan halk yazarı: Televizyon kanallarında sadece akıllı ve bilgili Ermeniler görüyoruz

Azerbaycan Halk yazarı Çingiz Abdullayev, kendi halkının cahillik ve cehaletinden dolayı çok kızgın olduğunu ifade etti.

Abdullayev bu konuyla ilgili bu şekilde açıklamalar yaptı:



“Bugün Lukaşenko ile ropörtaj yayınlıyorlardı. Her yerde onların (Ermenilerin) Rusya’nın önde gelen gazetecileri olduğunu söyleniyor. Dörtten ikisi Simonyan ve Babayan baş editörlerdir.

Rusya televizyon kanallarından Kurginyan, Sarkisov, Şakhnazarov, Poghosyan, Keosayan ve başkaları konuşmalar yapıyor. Sakın onların lobisinden söz etmeyin bana. Onlar gerçekten akıllı ve bilgili dehalardır ve Rusçaya çok iyi hakimdirler.

Bizim ise tam ters örenklerimiz var. İlham Aliyev’in ve Nikol Paşinyan’ın Rusça veya İngilizce konuşmaları hele bir kıyaslayın. Daha fazla yoruma gerek var mı?”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/11/Azerbaycan-halk-yazarı-Çingiz-Abdullayev/192346