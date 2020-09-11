AYASOFYA VE MÜZECİLİĞİMİZ-17

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SELAHATTİN AYDEMİR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKLERİN NÜFUS KIRILMASI

BİRİNCİ NÜFUS BİLGİSİ 1914 – 1923:

Şehir : 1914 Nüfusu 1923nüfusu ölen nüfus :

İstanbul : 1440.ooo 690.ooo 750.ooo %54

İzmir : +400.ooo + 150.ooo + 250.ooo %65

1.840.ooo 840.ooo 1.000.ooo

(Kaynak: Selâhattin Aydemir, Tarihi İnkâr Eden SOYKIRIM SUÇLUSU MitomanikdiasporacıERMENİLER, Kültür Ajans Yayınevi, Ankara, 2019- Hayat Şehirler Ans. 1965-66)

YORUM: Gördüğünüz gibi iki büyük harbin sonunda İstanbul’un %53 düşüyor. Üstelik işgal görüyor ve İstanbul uçaklar ile bombalanıyor. 12- 13 cephede savaş devam ederken işgal güçleri maalesef dünya tarihinde ALÇAKÇA BİR İLKE İMZA ATIYORLAR. Sivil yerleşim yerlerini bombalıyorlar. Ben susayım bunu Halûk Nihat PEPEYİ’nin ağzından dinleyelim. Sibirya’dan dönen esirler evlerini bulamıyor. Çünkü bombalanan mahallelerde evleri yıkılmış. Viran dediği bundan.

ESİRLER İSTANBUL’DA

İSTANBUL İŞGAL ALTINDA

(Sibirya esirleri gemi ile İstanbul’a

geliyorken gördüklerini anlatıyor)

Bir cenaze evinden nasıl çıkarsa insan

Dizi dizi esirler öyle çıktı vapurdan

Doğmasın aydınlıklar, veriniz acıları (1)

Gözlerimiz görmesin bari yabancıları (2)

Uzaktan ürkek ürkek bakıyor pencereler

Derdine yanmak için yükselmiş minareler

Görenler inanmıyor yaşı yirmi olana

Ana yabancı gibi sarılıyor oğluna

Kimi tanıyamıyor uykusuz sokakları

Taşları ürkütüyor tahtadan bacakları (3)

Bütün yüzler yabancı, bütün eşya yabancı

Böyle öz vatanında unutulmak ne acı

Caddeler dalga dalga, düşman bayrağı kat kat

İşkili başlar gibi coşmuş sanki tabiat

. . . . . . .

Ne delikanlısı ne başı kaldı

Köpek sesleri ile doldu sokaklar

Paşası ayrıldı onbaşı kaldı

Gidene ağlıyor viran saçaklar

Çimenler yükseldi insan boyunca

Yıkıldı erkeksiz bırakılan dam

Yavuklu eşini yola koyunca

Bir daha dönmedi eve koç adam

. . . . . . . .

Yurt, bir ölü eviydi, ağlıyordu daha dün

Dalga gibi sarsıldı ‘O’ ayak bastığı gün

Gözlerinde gök vardı, sesi dağları aştı

Anadolu bir günde onunla bayraklaştı

(1)(İstanbul işgali, Sibirya’da ki esaretten daha acı.)

(2)Her yerde işgal ordusu askerleri var)

(3)(Ayağı kesik askerler)

(Kaynak: Halûk Nihat Pepeyi, MÜTAREKE DESTANI, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1891)

İKİNCİ NÜFUS BİLGİSİ 1914- 1918 :

1.-Kafkas Cephesi : Hasan İzzet Paşa

2.-Doğu Anadolu : Kazım Karabekir

3.-Sina- Filistin : Cemal Paşa

4.-Çanakkale : Cevat Paşa ve Liman Van Sanders

5.-Irak : Nurettin Paşa

6.-İran Ahvaz Kuşçubaşı Eşref Bey- Askeri Süleyman Bey

7.-Galiçya : Yakup Şevket Paşa

8.-Romanya : Mustafa Hilmi Paşa

9.-Makedonya : Şükrü Naili Bey

10.-Libya : Kur. Alb.Abdurrahman Nafiz Bey

11.-Batı Anadolu : ?

12.-Güney Doğu ve Akdeniz : Milis kuvvetleri

Bu cephelerde 2850.000 askerimiz savaşıyor. 2290.000 askerimiz şehit oluyor. 560.000 askerimiz gazi olarak terhis oluyor.

(Kaynak: İlhan bardakçı Hürriyet Gazetesi “Tarihten Bugüne” 1984/85- (Murat Bardakçı’nın babası)

ÜÇÜNCÜ NÜFUS BİLGİSİ :

Yemen cephesi : ?

Bu cephelerde kaybımız net değil 1000.000- 1500.000

belki 2.000.000

başlı başına uzuuun bir mesele.

DÖRDÜNCÜ NÜFUS BİLGİSİ:

ÖLÜM ZAYİATI (1877 -1923)

Ölümleri bilinen 5.060,000 3.185,000 Göç edenler

Kayıp ve kaydı olmayan +1.500.000 (1) 96,000 Canlı kalan

+ 2.100,000 İç göçmen

6500.000 + 5.381,000 = 11.941.000

Kaynak: Prof.JustinMccarthy, ÖLÜM- SÜRGÜN, çeviren Bilge UMAR, İnkilap Yayınevi. İst. 1998.

SELAHATTİN AYDEMİR’İN İLAVESİ:

Ölen Türkler 6.560,000 + 2.000.000 Kafkasya Ermenileri öldürdü.

Göçen Türkler + 5.381,000 + 2.000.000 Kafkasya Ermenileri sürdü.

TOPLAM 11.941,000 + 4.000.000 = 15.941.000

(Not:Üzeri boyalı italik rakamlar tarafımdan eklenmiştir)

(1-) Kayıp ve kaydı olmayan bölüm tarafımdan eklenmiştir. S.A.

Benim tahminlerime göre, bu rakam en düşük rakamdır)

(SÜRECEK)

http://www.corumhaber.net/ayasofya-ve-muzeciligimiz-17-makale,10257.html