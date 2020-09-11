AYASOFYA VE MÜZECİLİĞİMİZ-17

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKLERİN NÜFUS KIRILMASI
BİRİNCİ NÜFUS BİLGİSİ 1914 – 1923:
Şehir : 1914 Nüfusu 1923nüfusu ölen nüfus :
İstanbul : 1440.ooo 690.ooo 750.ooo %54
İzmir : +400.ooo + 150.ooo + 250.ooo %65
1.840.ooo 840.ooo 1.000.ooo
(Kaynak: Selâhattin Aydemir, Tarihi İnkâr Eden SOYKIRIM SUÇLUSU MitomanikdiasporacıERMENİLER, Kültür Ajans Yayınevi, Ankara, 2019- Hayat Şehirler Ans. 1965-66)
YORUM: Gördüğünüz gibi iki büyük harbin sonunda İstanbul’un %53 düşüyor. Üstelik işgal görüyor ve İstanbul uçaklar ile bombalanıyor. 12- 13 cephede savaş devam ederken işgal güçleri maalesef dünya tarihinde ALÇAKÇA BİR İLKE İMZA ATIYORLAR. Sivil yerleşim yerlerini bombalıyorlar. Ben susayım bunu Halûk Nihat PEPEYİ’nin ağzından dinleyelim. Sibirya’dan dönen esirler evlerini bulamıyor. Çünkü bombalanan mahallelerde evleri yıkılmış. Viran dediği bundan.
ESİRLER İSTANBUL’DA
İSTANBUL İŞGAL ALTINDA
(Sibirya esirleri gemi ile İstanbul’a
geliyorken gördüklerini anlatıyor)
Bir cenaze evinden nasıl çıkarsa insan
Dizi dizi esirler öyle çıktı vapurdan
Doğmasın aydınlıklar, veriniz acıları (1)
Gözlerimiz görmesin bari yabancıları (2)
Uzaktan ürkek ürkek bakıyor pencereler
Derdine yanmak için yükselmiş minareler
Görenler inanmıyor yaşı yirmi olana
Ana yabancı gibi sarılıyor oğluna
Kimi tanıyamıyor uykusuz sokakları
Taşları ürkütüyor tahtadan bacakları (3)
Bütün yüzler yabancı, bütün eşya yabancı
Böyle öz vatanında unutulmak ne acı
Caddeler dalga dalga, düşman bayrağı kat kat
İşkili başlar gibi coşmuş sanki tabiat
. . . . . . .
Ne delikanlısı ne başı kaldı
Köpek sesleri ile doldu sokaklar
Paşası ayrıldı onbaşı kaldı
Gidene ağlıyor viran saçaklar
Çimenler yükseldi insan boyunca
Yıkıldı erkeksiz bırakılan dam
Yavuklu eşini yola koyunca
Bir daha dönmedi eve koç adam
. . . . . . . .
Yurt, bir ölü eviydi, ağlıyordu daha dün
Dalga gibi sarsıldı ‘O’ ayak bastığı gün
Gözlerinde gök vardı, sesi dağları aştı
Anadolu bir günde onunla bayraklaştı
(1)(İstanbul işgali, Sibirya’da ki esaretten daha acı.)
(2)Her yerde işgal ordusu askerleri var)
(3)(Ayağı kesik askerler)
(Kaynak: Halûk Nihat Pepeyi, MÜTAREKE DESTANI, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1891)
İKİNCİ NÜFUS BİLGİSİ 1914- 1918 :
1.-Kafkas Cephesi : Hasan İzzet Paşa
2.-Doğu Anadolu : Kazım Karabekir
3.-Sina- Filistin : Cemal Paşa
4.-Çanakkale : Cevat Paşa ve Liman Van Sanders
5.-Irak : Nurettin Paşa
6.-İran Ahvaz Kuşçubaşı Eşref Bey- Askeri Süleyman Bey
7.-Galiçya : Yakup Şevket Paşa
8.-Romanya : Mustafa Hilmi Paşa
9.-Makedonya : Şükrü Naili Bey
10.-Libya : Kur. Alb.Abdurrahman Nafiz Bey
11.-Batı Anadolu : ?
12.-Güney Doğu ve Akdeniz : Milis kuvvetleri
Bu cephelerde 2850.000 askerimiz savaşıyor. 2290.000 askerimiz şehit oluyor. 560.000 askerimiz gazi olarak terhis oluyor.
(Kaynak: İlhan bardakçı Hürriyet Gazetesi “Tarihten Bugüne” 1984/85- (Murat Bardakçı’nın babası)
ÜÇÜNCÜ NÜFUS BİLGİSİ :
Yemen cephesi : ?
Bu cephelerde kaybımız net değil 1000.000- 1500.000
belki 2.000.000
başlı başına uzuuun bir mesele.
DÖRDÜNCÜ NÜFUS BİLGİSİ:
ÖLÜM ZAYİATI (1877 -1923)
Ölümleri bilinen 5.060,000 3.185,000 Göç edenler
Kayıp ve kaydı olmayan +1.500.000 (1) 96,000 Canlı kalan
+ 2.100,000 İç göçmen
6500.000 + 5.381,000 = 11.941.000
Kaynak: Prof.JustinMccarthy, ÖLÜM- SÜRGÜN, çeviren Bilge UMAR, İnkilap Yayınevi. İst. 1998.
SELAHATTİN AYDEMİR’İN İLAVESİ:
Ölen Türkler 6.560,000 + 2.000.000 Kafkasya Ermenileri öldürdü.
Göçen Türkler + 5.381,000 + 2.000.000 Kafkasya Ermenileri sürdü.
TOPLAM 11.941,000 + 4.000.000 = 15.941.000
(Not:Üzeri boyalı italik rakamlar tarafımdan eklenmiştir)
(1-) Kayıp ve kaydı olmayan bölüm tarafımdan eklenmiştir. S.A.
Benim tahminlerime göre, bu rakam en düşük rakamdır)
(SÜRECEK)
http://www.corumhaber.net/ayasofya-ve-muzeciligimiz-17-makale,10257.html
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