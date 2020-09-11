Aurora Mardiganyan’ın “Parçalanmış Ermenistan” adlı anı kitabı Ermenice ve İngilizce olarak yeniden basılacak

Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü, “Aurora” İnsani Girişimi’nin finansal desteğiyle Aurora Mardiganyan’ın (Arşaluys Martikyan) “Parçalanmış Ermenistan” adlı kitabını Ermenice ve İngilizce olarak yeniden basacak.

Madigaryan’ın ismini taşıyan girişim tarafından bu kitabın yeni baskısına destek verilmesinin sembolik anlamı var. Kitapta yüz yılı aşkın tarihi olan olaylar ve yerler anlatıldığından, yeni baskı, 20 sayfalık açıklama kısmı içerecek.

“Paçalanmış Ermenistan”, Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nün, Soykırım’dan kurtulanların anılarını anlatan yeni kitap dizisinin ilk yayını olacak.

Asıl ismi Arşaluys Martikyan olan Aurora Mardiganyan, 1901 yılında Dersim’in Çımkadzak (bugün Türkiye’nin Tunceli ili) şehrinde, zengin bir ipekçi ve çiftçinin ailesinde dünyaya geldi. Ailenin sekiz çocuğundan üçüncüsü olan Arşaluys, genç yaşta babası ile kardeşinin ölümüne tanıklık etti, kendisi de annesi ve kız kardeşleriyle birlikte ölüm yürüyüşüne gönderildi. Köle satıcılarının elinden kaçarak 18 ay boyunca yürüryerek Dersim dağlarını aşan genç kız, Rus askerlerinin hakimiyeti altında bulunan Erzurum’a ulaştı ve ABD’li misyonlerler tarafından kurtarıldı.



New York’a vardıktan sonra hayatta kalan abisi Vahanı bulmak hedefiyle gazetelere ilanlar veren Arşaluys, bu ilanlarıyla gazetecilerin dikkatını çekmeye başladı. 1918 yılında New York ve Los Angeles gazetelerinde Arşaluys’un hatıraları yayınlanmaya başldı, aynı yılın Aralık ayında ise “Parçalanmış Ermenistan” adı altında Martikyan’ın hayat anıları kitaplatı. Aynı yılda Aurora Mardiganyan adını alan Arşaluys, “Ruhlar ihalesi” adıyla çekilen ve Ermeni Soykırımı’nı anlatan sessiz filmde kendi rolunü üstlendi. Film, 1919 yılında Washington’da ekranlara çıktı.



1931 yılında bir Ermeni göçmen ile evlenen ve bir çocuk sahibi olan Aurora Mardiganyan, 93 yaşında Kaliforniya’daki bir huzurevinde yaşamını yitirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/11/Aurora-Mardiganyan-Ermeni-Soykırımı/192342