11 Eylül 2020”Biz de Göy Mescit’te Namaz Kılmak İstiyoruz”

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Ünsal, “Bizde Erivan’a gidip Gök Mescit de namaz kılmak istiyoruz. Ermenistan iyi niyetliyse izin versin” dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Van’da Akdamar kilisesinde yapılan ayin programına tepki göstererek,

“Biz de Erivan’da bulunan Göy Mescit’te namaz kılmak istiyoruz.” dedi.

Ünsal;”Müslüman Türk kadınlarına tecavüz edildiği, Ermenilerin tecavüzüne uğramamak için iffetli Türk kadınının kendilerini kiliseden göle atarak intihar ettiği bu yerde yapılan ayin, Ermenilerin zulmüne uğrayıp şehit edilenlerin kemiklerini sızlatmıştır.

Bizler de Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan Göy Mescit’te namaz kılıp dua etmek istiyoruz. Bunu sağlasınlar beş yıl önce müracaat ettik reddettiler. Bizler zeytin dalı uzattıkça iyi niyet gösterdikçe Ermeniler Türk düşmanlığından vaz geçmiş değillerdir.”şeklinde konuştu.

Daha 24 Nisan’ da Türkiye’yi sözde soykırım yalanıyla Ermenilerin suçladığını belirten Ünsal açıklamasında şunları söyledi:

”Ermenistan’da camileri ahır olarak kullananlarla, Azerbaycan’ın üçte bir toprağını işgal edenlerle, Hocalı’da, Kelbecer’de, Şuşa’da silahsız masum insanları katledenlerle, her fırsatta Türk düşmanlığı yapıp, AB meclislerinde “Sözde Soykırım”yalanını kabul ettirip Türkiye’yi suçlayanlarla, Türkiye’den toprak ve tanınma isteyenlerle, Ağrı Dağı’nın hayalini kuranlarla dostluk nasıl kurulacaktır.

Daha önceki yıllarda Van’da tek bir cemaati bile bulunmayan Ermenilerin yönetim destekli – şu anda iki resmi kilisesi var ve ne yazık ki sürekli artan bir cemaati bulunmaktadır. Müslüman Vanlıları çeşitli yollarla kandırıp Hıristiyanlığa geçmesini sağlamaktadırlar.

Hristiyan Türklere ait olan Akdamar kilisesini kendi kiliseleri gibi göstererek kilisede ibadet yapılması için durmadan kampanyalar yürüten, yazılar yazan, program yapan her dinden insanın aynı duyarlılığı, Ermenistan sınırlarında bulunan Türk-İslam eserleri için de olacak mı? Acaba dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanlar Bayram namazlarında veya Müslümanlar için özel anlam taşıyan günlerde Göy Mescit’te ibadet etmek isterlerse Türkiye’nin gösterdiği duyarlılığı, Ermenistan Hükümetleri de gösterebilecekler mi? Televizyonlarımız, kandil gecelerinde çeşitli ülkelerdeki camilerden yaptıkları yayınlardan benzerini buradan da yapılabilecekler mi? Sembolik olarak herhangi bir Cuma günü çevre ülke ve bölgelerde yaşayan Müslümanlar Göy Mescit’te Cuma namazı kılabilecekler mi? “

Ermenistan’da Bir Ehlibeyt Cami: Göy Mescid

1765 yılında Müslüman Revan Hanlığı tarafından yapılan ve günümüzde ayakta kalabilen tek cami olan Göy Mescid, Ermenistan’daki Müslümanların tek durağı.

Ermenistan bölgesinde Güney Kafkasya Türk hanlıklarından olan Revan Hanı Hüseyin Ali Han tarafından yapılan Gök Cami, Sovyet yıllarında zarar görse de Ermenistan’da bugün ayakta kalabilen tek cami. Cami günümüzde de Ehlibeyt Dostları tarafından kullanılıyor.

Göy Mescid’de Ehlibeyt Dostları vakit namazlarını, dua programlarını, düğün ve ölüm meclislerini eda ediyor.

Cami cemaatini, Ermenistan’a çalışmaya gelen İranlı Müslümanlar, İranlı Türkler ve Azeriler oluşturuyor, çok az sayıdaki Ermeni Müslümanlar da bu camiyi kullanıyor.

Erivan’da Aşura Merasimleri Göy Mescid’de Yapılıyor

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Ermenistan’da da Ehlibeyt Dostları kapsamlı Aşura töreni yapıyor. Aşura günü Göy Mescid yüzlerce Ehlibeyt Dostu ve gayri müslimle dolup taşıyor.

Kaynak: ”Biz de Göy Mescit’te Namaz Kılmak İstiyoruz”